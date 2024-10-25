涉性侵匡智男女生 揭助理舍監身份

院舍監管不善 續牌期收緊至一年 匡智會位於大埔一間殘疾人士院舍兩名中度智障男女學員，於今年8月懷疑遭一名男職員性侵，據悉涉事地點位於大埔的匡智松嶺綜合職業訓練中心宿舍，男職員是助理舍監，已被解僱及被起訴。勞工及福利局局長表示，發生上述事件令人震驚，透露社署已把涉事院舍續牌期，由一般的3年收緊至一年。有議員同樣對事件感到驚訝，期望相關機構盡快完成調查報告，查出流弊，全面向公眾交代結果。

勞工及福利局局長孫玉菡昨表示，當局高度關注匡智會事件，因為是次牽涉的受害人都是弱勢、無自我照顧能力的人，事件發生的地方更正正是他們可以信任的地方，就發生此令人震驚的事件，當局需要嚴肅跟進。他指現時一般殘疾院舍每3年續一次牌，但鑑於匡智會發生嚴重事件，社署已經將相關院舍續牌改為一年一次，以確保院舍落實一系列令人放心措施後才可以續牌。

議員質疑改善措施成效 他指社署有嚴格按照監管要求流程做工夫，一旦知道事件之後，已第一時間緊急巡查、了解事件，要求相關機構保護受害人和院舍的其他人。社署亦按機制向涉事院舍發出警告信，他與社署署長亦親自會見相關機構的最高管理人及主席，以表達當局關注。

被問到為何相隔兩個月才公布上述事件。他則解釋，決定公布事件需要確保兩名受害人的情緒是否穩定，及確保受害人不再受二次傷害，所以「喺揀時間，我哋要小心揀，都覺得佢哋可以接受到，喺穩定情況下先（向公眾）公布，希望喺幾者之間做好平衡」。

此外，社福界議員狄志遠稱，早前有機構發生虐兒事件，其後政府成立工作小組，並作出很多具體建議，包括加強培訓、督導以及安裝閉路電視，以監察有關情況。但他對現時還繼續發生類似事件感到驚訝，希望有關機構盡快完成調查報告，查出過程中的流弊。他坦言「點解政府做咗咁多改善措施，仍然係得唔到合理嘅結果效果出嚟」，希望涉事機構作出全面檢討調查，亦都向公眾交代如何改善工作。