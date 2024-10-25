紅館墮屏 供應商：前一日已揭傾斜

【本報訊】男團MIRROR於2022年7月28日舉行的紅館演唱會，「阿Mo」李啟言等兩名舞蹈員被懸掛半空的巨型屏幕飛鍘擊中。事後演唱會工程總承辦商藝能工程被揭涉虛報屏幕重量，該公司3名職員同被控一項串謀欺詐罪，及一項屬交替的欺詐罪。3人不認罪，案件昨日在區院續審。屏幕供應公司的項目經理指，事件發生墮下前一日，已發現涉事屏幕傾斜，但最終沒有拆除。

3名被告依次是吳凱瑩（41歲，項目經理）、林志華（60歲，工程統籌）及梁耀祖（48歲，項目經理）。控罪指他們於2022年5月19日至7月25日間，串謀向康文署經理訛稱兩個負重表內註明的各項設備重量為實際重量，以誘使署方經理允許「MIRROR. WE. ARE. LIVE CONCERT 2022」的演唱會繼續舉行。

「In Technical Productions Holdings Limited」項目經理林子江昨日出庭作供。公司在涉案演唱會負責提供LED屏幕。

檢查期間未提及拆除 林子江確認，2022年7月27日，他獲告知其中一塊LED屏幕傾斜，遂到紅館觀察。他見到協興隆人員爬上屏幕頂部檢查，期間他曾與協興隆員工討論。被問及過程中有沒有人提到，如果屏幕不安全，便應該停止使用及拆除屏幕，林說沒有。林續指，協興隆有責任安排合資格人士，審視紅館內懸掛系統有沒有破損，及評估潛在風險。案件編號：DCCC 291/2023