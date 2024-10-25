黃子洋堂兄涉套丁建屋遭起訴 12‧19再訊續准保

相思灣村霸家族成員列串騙案被告 有西貢相思灣村居民涉「套丁」被起訴，消息指被告為「村霸」黃子洋的堂兄！廉政公署早前落案起訴一名小型屋宇（丁屋）申請人，控告他涉嫌串謀一名發展商「套丁」，詐騙地政總署向他批出在西貢興建丁屋的建屋牌照。據悉，被告黃詠康是黃子洋的堂兄。他被控一項串謀欺詐罪，案件昨在觀塘裁判法院作首次提訊。被告暫毋須答辯，案件押後至12月19日再訊，期間被告續准保釋。

49歲被告黃詠康，控罪書上報稱任職司機。據了解，涉案的被告黃詠康是相思灣村「村霸」黃子洋的堂兄。

疑聯同發展商作虛假陳述 被告被控一項串謀欺詐罪。控方稱準備好答辯，惟辯方申請押後，以便索取文件及提供法律意見予被告。裁判官遂應要求，把案件押後至12月19日再訊，准被告以一萬元保釋，期間不得離港，需交出旅遊證件。

控罪指黃詠康約於1998年9月18日至2023年2月16日期間，在香港，與鍾鏡華串謀欺詐香港特別行政區政府地政總署，即不誠實地訛稱黃作為根據新界小型屋宇政策（「該政策」）申請建屋牌照興建小型屋宇的申請人，是丈量約份第230約地段第41號及第44號的唯一業權人，並擬於該地段上興建小型屋宇。

涉訛稱無意轉售丁屋權利 控罪又指黃詠康與鍾鏡華串謀欺詐港府及地政總署，訛稱黃從未及在當時無意作出任何私人安排，以把其根據該政策獲得的權利售予其他人士或發展商；訛稱黃從未與任何人士或多名任何人士訂定任何安排或協議，以轉移、讓與、處置或以其他方式處理有關丈量約份第230約地段第41號（「該地段」）或其任何部分或其內的任何權益或對於該地段的權利，包括但不限於發展該地段或其任何部分的權利，因而誘使地政總署署長及其職員作出違反其公共職責的作為，即就該地段向黃批出建屋牌照。案件編號：KTCC 2126/2024