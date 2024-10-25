海洋公園建新歷險園區 4年後開放

【本報訊】海洋公園位於山上高峰樂園部分臨海山嶺地段、「滑浪飛船」和「越礦飛車」舊址一帶將發展歷險主題園區，將興建兩條飛越水上樂園及叢林的巨型飛索、亦有同時容許兩人玩的笨豬跳、天空鞦韆以及繩索場等。園區預計於2028年開放，屆時遊客入場需另購門票，公園期望能擴闊客源。

巨型飛索飽覽海峽景色 佔地約12萬平方米的歷險主題園區依山傍海而建，2028年落成開放後，遊客可以在昔日的「美食舫」展開空中歷險之旅，例如遊玩兩條長約1,000米的巨型飛索，翱翔水上樂園上空，穿梭於綠意盎然的叢林之間，飽覽香港仔海峽及港島南岸的壯觀景色，亦可在3條「衝力滑梯」上，體驗極速滑落的刺激，感受滑梯陡峭的坡度和急轉彎帶來的驚險快感。

至於「越礦飛車」的舊址、標誌性的圓穹形支架將變成熱鬧的活動中心，遊客可以挑戰自我，或是踏上風景優美的步道和「繩索場」。旁邊的「高山滑車」 則提供重力挑戰玩意，適合追求終極刺激快感的訪客。

更刺激的是，「滑浪飛船」舊址周圍，將建造計高30米、同時容許兩人玩的笨豬跳、天空鞦韆，以及攀石牆等多個娛樂設施。發展商預計將於2024年第4季開展，並將會於2028年中竣工。

海洋公園主席龐建貽預料，歷險主題區能吸引愛好歷險者及家庭訪客，拓闊客群。行政總裁黃嗣輝則指，園區由中標公司自資建造及營運，至營運期完結才交回公園，期間公園毋須投資，收費詳情則需待開幕時才公布。