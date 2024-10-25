啟德綠色運輸 迄接30意向書

【本報訊】政府在今年的《施政報告》指，會繼續全力推展啟德智慧綠色集體運輸系統項目，運輸及物流局與土木工程拓展署昨日表示，已經收到來自各地公司的30份意向書。土木工程拓展署表示，將對收集到的意見進行分析，目標在2026年批出合約。

運輸及物流局與土木工程拓展署於8月29日就啟德智慧綠色集體運輸系統項目邀請相關系統供應商及營運商提交意向書，至昨日中午12時，共收到30份意向書，分別來自本地、內地及海外的公司。

擬明年招標 新建造法加快落成 土木工程拓展署發言人表示，會就意向書所收集的意見進行分析，這些資料會為敲定項目的技術細節、推展方式及財務安排提供參考，目標是在明年為項目招標，在2026年批出合約。發言人續指，團隊會繼續全力推展啟德智慧綠色集體運輸系統項目，通過創新的推展方式及建造方法，壓縮推展時間，目標是較原先估計提早3年落成項目。

早前公布的《施政報告》提到，政府將在東九龍、啟德及洪水橋/廈村地區建造智慧綠色集體運輸。會於明年為東九龍及啟德項目邀請供應商及營運商遞交意向書，以敲定招標條款等細節。