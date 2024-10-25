三寶樹濕地保育公園 冀2031年完成首輪工程

【本報訊】三寶樹濕地保育公園早前因面積被削減而引起爭議，政府昨公布建立濕地保育公園系統策略可行性研究的報告。報告建議應分期建立濕地保育公園系統，並先建立三寶樹濕地保育公園，而三寶樹濕地保育公園亦需分期發展。建設三寶樹濕地保育公園的第一期工程爭取於2031年完成，目標是整個公園於2039年或之前全面落成。

文件指出，建議三寶樹濕地保育公園應分期發展，先發展公園西北部分的土地，再發展東部及南部範圍土地，以盡早保育連接后海灣濕地及蠔殼圍的主要飛鳥廊道，並可與米埔自然護理區產生協同效應。

推現代化水產養殖技術 根據三寶樹濕地保育公園的擬議初步布局設計圖，公園大部分範圍均會被劃分為「生態友善水產養殖區」，以優化生境並同時推行現代化水產養殖技術，推動生態友善的水產養殖。其他範圍包括為野生動物提供多樣化的微生境並會限制人流的「生物多樣性區」，引入高產能塘魚養殖設施和技術的「漁業優化區」，及提供戶外教室、生態旅舍、自然步道及觀鳥屋等生態教育及康樂設施的「訪客區」。

至於其他濕地保育公園，研究指出香港濕地公園擴展部分、南生圍濕地保育公園（約佔397公頃）、及蠔殼圍濕地保育公園(包括沙嶺/南坑部分)（約佔277公頃）的擬議主題分別為「濕地教室」、「生態旅遊天堂」及「鄉郊體驗勝地」。在發展其餘3個擬議公園時，政府可考慮此研究的最終建議，參考規劃和建立三寶樹濕地保育公園的實際經驗，適時檢視下階段所需的詳細研究工作，包括勘查、設計及建造研究。