啟德體育園後日踢乙足 料千人入場

【本報訊】啟德體育園將在明年正式投入使用，10月27日舉行首次測試賽。體育專員表示，啟德體育園副場青年運動場將於下周日（27日）進行測試活動，上演本地乙組足球聯賽，預計將會有約1,000人入場。

宋皇臺站5分鐘步程 此次進行測試賽的場地是啟德青年運動場，該室外運動場可容納約5,000名觀眾，比較適合進行學校運動會、田徑訓練、足球和欖球賽以及運動員訓練等活動。體育專員蔡健斌表示，賽事會在下周日下午4時30分開賽，場地在下午3時會開放入場，預計市民會乘港鐵經宋皇臺站D出口到場，站內及沿途已設置適當的指示，屆時亦會安排人手在場提供協助。據測試，從宋皇臺站D出口步行至場地需時約5分鐘。

蔡健斌又表示，此次比賽後還會安排類似的試業活動，如11月的欖球比賽，屆時入場人數將會比此次比賽還要多。蔡指，希望透過循序漸進方式改善場館的整體運作。

另外，據已公布的消息顯示，繼此次乙組足球賽之後，啟德體育園將於明年第一季正式開幕，之後啟德體育園將陸續舉辦一系列體育賽事及盛事活動，按時間順序分別是世界桌球大獎賽、香港國際七人欖球賽、Coldplay演唱會以及第15屆全運會。