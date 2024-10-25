2000郵輪客抵啟德碼頭 斥食肆不足
【本報訊】啟德郵輪碼頭再有郵輪停泊。昨日早上，接載超過2,000名旅客的郵輪「歌詩達賽琳娜號」抵港，大批旅客下船，按職員指示乘搭巴士、小巴或的士前往市區，交通安排大致順暢。很多旅客表示今次是首次在啟德碼頭下船，惟有人指職員服務態度有待改善，也有旅客批評碼頭食肆不足，相對淡靜。有內地旅客就盼增添前往港珠澳大橋或深圳口岸的巴士，方便他們前往內地。
指職員態度有待改善
另外，另一艘國際郵輪「銀海新星號」亦於昨日首度訪港，停泊在尖沙咀海運碼頭。郵輪載有約500名旅客由首爾來港，他們會在香港逗留兩日。當中，約有300名旅客晚上會到美酒佳餚巡禮，之後他們就會前往越南胡志明市，下周四（31日）到新加坡。適逢本港正舉行美酒佳餚巡禮，有旅客表示期待參加相關活動，嘗試各種酒品。亦有旅客鍾情本港特色景點，表示已預早規劃行程，打算到上環文武廟參觀，也會乘搭纜車到山頂觀光等。
旅遊事務署及香港旅遊發展局爭取不同國際郵輪公司安排旗下郵輪停泊香港，或以香港作為母港，除了上述兩郵輪外，今天尚有公主郵輪的「珊瑚公主號 Coral Princess」來港，3艘郵輪合共為香港帶來約8,000名、來自內地及超過30個國家及地區的旅客。當局早前預料，今年郵輪旅客人次將有約33萬人次，按年增加五成，會支持旅遊業界，充分利用香港獨特的旅遊元素，設計不同的特色岸上行程。
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