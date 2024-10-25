2000郵輪客抵啟德碼頭 斥食肆不足

【本報訊】啟德郵輪碼頭再有郵輪停泊。昨日早上，接載超過2,000名旅客的郵輪「歌詩達賽琳娜號」抵港，大批旅客下船，按職員指示乘搭巴士、小巴或的士前往市區，交通安排大致順暢。很多旅客表示今次是首次在啟德碼頭下船，惟有人指職員服務態度有待改善，也有旅客批評碼頭食肆不足，相對淡靜。有內地旅客就盼增添前往港珠澳大橋或深圳口岸的巴士，方便他們前往內地。

指職員態度有待改善

另外，另一艘國際郵輪「銀海新星號」亦於昨日首度訪港，停泊在尖沙咀海運碼頭。郵輪載有約500名旅客由首爾來港，他們會在香港逗留兩日。當中，約有300名旅客晚上會到美酒佳餚巡禮，之後他們就會前往越南胡志明市，下周四（31日）到新加坡。適逢本港正舉行美酒佳餚巡禮，有旅客表示期待參加相關活動，嘗試各種酒品。亦有旅客鍾情本港特色景點，表示已預早規劃行程，打算到上環文武廟參觀，也會乘搭纜車到山頂觀光等。