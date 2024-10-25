千億元擴機場城市 政府莫財招商投資

無人駕駛 新亞博館 遊艇港灣 鮮活市集 香港機場管理局將擴大「機場城市」發展藍圖，於機場毗鄰的土地、港珠澳大橋香港口岸人工島及機場島與東涌之間的海灣為擴大「機場城市」發展藍圖，將全球招商涉及1,000億元投資的機場城發展計劃，整個機場城市連同現有設施佔地60公頃，水域面積達200公頃。新項目包括構建無人駕駛交通運輸、藝術產業生態圈、興建亞洲博覽館第二期、設置遊艇港灣及配套設施、開設空運鮮活市集、增加公眾活動空間等，進一步推動香港及粵港澳大灣區經濟發展。

機管局主席林天福在傳媒午宴上透露，整個機場城市發展預計需要1,000億元，機管局會承擔當中的300億元，其餘會透過投標等方式，吸引私營資金投資。他又指，項目當中200億資金已包含在過往發債融資中，目前機管局債務約1,200億元，強調現時向離境及過境旅客徵收的機場建設費，只會用於三跑道系統財務安排，不涉及機場城建設。林又指，三跑道系統今年年底全面運作後，機場將可更全面地發展各個主要的市場板塊及創新項目。機場城市的新發展將着眼於發揮香港獨特優勢，各項目發揮協同效應，成為亞洲獨一無二的新地標。

規模倍增 「好似尖沙咀咁大」 機管局署理行政總裁張李佳蕙表示，正推進機場城市下各項現有項目，零售、餐飲、娛樂綜合設施11 SKIES將於明年下半年開始陸續開幕，為打造機場城市成為世界領先新地標，機管局將擴大發展機場城市規模至較原先規劃增加超過一倍，帶動高端商業、旅遊和休閒活動，成為「世界級旅遊目的地」，她形容地方「好似尖沙咀咁大」，相當於尖沙咀海運大廈至瑰麗酒店海旁。

料2031年落成 大搞藝術產業 新發展項目預計於2026至2031年落成，其中構建藝術產業生態圈，發展本港首個匯聚藝術創作、鑑賞及交易於一身的一站式項目，建構集畫廊、藝術空間的社群，亦會發展全港首個專為藝術品儲存而建造的大型倉儲設施。此外，興建亞洲國際博覽館第二期，包括全香港規模最大的室內多用途場館，提供超過兩萬個座位及更多會議展覽設施。

此外，機管局善用機場北面的臨海位置，發展香港最大型的遊艇港灣及配套設施，提供約600個遊艇泊位，令機場城市成為全亞洲尤其大灣區獨一無二的遊艇旅遊目的地。此外，正規劃在香港口岸人工島發展「空運鮮活市集」，成為世界高端以及鮮活食品的聚集地，並為旅客提供獨有的飲食旅遊體驗。另會發展多元化水上休閒及康樂設施，以吸引來自大灣區和東南亞的遊艇碼頭。

另外機場三跑道系統將會於今年底開始全面投入運作，機管局指香港商用航空中心的擴建工程將於明年完成，屆時處理能力提升一倍至每年飛機起降量達19,000架次，並擴大和升級航站樓空間，以提升乘客體驗，以鞏固香港作為領先國際金融、商業和貿易中心的聲譽。