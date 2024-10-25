重疊流程 北都公路勘查時間費用飆升

【本報訊】政府發展北部都會區，立法會昨通過有關「積極開發及善用土地，推動經濟及產業發展」議員議案，有議員在會上重提北都公路勘查研究需時38個月，花費達11.3億元，指不少議員曾批評用時過長及費用過高，他直指問題是政府流程重重疊疊，一項必須做的道路工程都要花費大量金錢與人力做研究。

工程界議員盧偉國除提及北都公路勘查研究外，他指為吸引新興產業中的龍頭企業落戶，對於用地需求較大的企業，可以先行先試直接批地，又認同政府試行「片區開發」模式，並物色了3個片區作為試點以加快北都建設，既可提升經濟和社會效益，也有助減輕政府的財政負擔。

擬3片區作開發試點 議員陳紹雄認為決策局和各個部門在審批土地發展申請的時候，應該擔當促進者的角色，盡量從申請人的角度思考，加強內部協調，減少層層審批的行政程序，才能夠提速提效，加快土地發展程度。此外，善用數碼科技，建立一體化的電子平台，方便有關土地發展的申請人更容易提交發展項目的申請，亦有助加快發展流程。

他指政府打算在新田科技城、洪水橋/厦村和粉嶺北等3個地方揀選具商業價值和規模，並包含公共設施的地塊，以片區開發模式發展，他認為是靈活的做法，讓北部都會區能夠提速落成，亦可減低土地開發的前期成本，提早收取地價收益。

當局將在今年年底前就3個片區，進行市場意向調查，若有意的發展商表達發展意向，相信是可以減低賣地流標的情況發生。

發展局局長甯漢豪回應稱，由現時至2048年香港需要6,000公頃的土地，包括房屋、經濟基建和社區設施的用地，政府正瞄準一些已列舉了出來的土地來源，希望是做到7,000公頃的土地，亦希望有土地儲備可超出估算的需求。土地來源除了北部都會區，還有交椅洲和龍鼓灘的填海，亦有將軍澳地區，馬料水方面亦會考慮，強調7,000多公頃的土地來源裏面，每一個來源政府都是會積極去推進的。