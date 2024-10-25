搜證歎慢板 海岸保護區堆填獲放生

【本報訊】土地資源珍貴，具特別保育用途的政府土地更不容破壞。申訴專員公署批評當局對違規佔用土地的執法無力，昨日更在報告提及一宗離譜的「放生」個案，有人擅自佔用位於「海岸保護區」的政府土地並非法堆填，地政總署自收到投訴、到視察及完成搜證前後用了15個月，最終卻以「未達合理定罪機會」為由「放生」違法者，公署認為這宗個案屬於優先處理類別，但地政總署跟進效率有待改善。

地署前後花費15月 地政總署每年均接獲逾萬宗非法佔用政府土地的個案，2019至2023年每年介乎14,300至16,700宗。而該署將保育土地及海岸保護區等政府土地被佔用列作優先類別，惟2022年8月，該署接獲一宗涉及「海岸保護區」違例發展的投訴，指有人於保護區非法堆填及填土。同年9月，由於土地牌照持有人違反牌照條件，故署方撤銷有關牌照，其中一人更承認在政府土地上非法堆填及填土，署方事後亦張貼法定通知，飭令佔用人於21日內停止佔用政府土地。

同年11月，在法定通知寬限期屆滿後，署方發現相關挖泥機和建築廢物已移走，非法填土工程亦已停止，但相關政府土地仍被部分堆放的泥土佔用。分區地政處於去年7月完成搜證，將個案轉交地政總署轄下檢控組評估。檢控組於今年2月認為未可確認達致合理定罪機會，最終沒有提出檢控。公署批評，在法定通知期限屆滿後，由分區地政處視察、完成搜證、轉介個案至檢控組完成評估，需時共15個月，認為處理效率有可改善之處。