農地濫用成風 擅作車場3擒3縱

規劃署執法手鬆 年接投訴1680宗 規劃署及地政總署對土地違例發展個案，在執管流程和力度工作未如理想，執法手鬆！規劃署在2018至2023年期間，就違例發展每年平均發出超過3,000張通知書要求糾正，惟按年的遵辦比率低至69%。申訴專員公署檢視多宗個案，有土地持有人3年內3度違例，擅自將農地變儲物及停車場牟利，規劃署雖有執法，經3度懲處後，業主亦只被判罰13.74萬元，相較違規用途可獲的逾百萬元收入實在無力，批評現行做法對重犯者欠缺阻嚇力；地政總署亦被指未能識別優先處理個案。兩署表示，會跟進公署的建議，進一步完善執管流程和加強執管力度。

糾正遵辦率低至69% 報告表示，在2018至2023年期間，規劃署每年平均接獲約1,680宗涉及違例發展的投訴。就所發現的違例發展，該署每年平均發出超過3,000張法定通知書要求糾正違規事項，2018至2023年按年的遵辦比率介乎69%至88%。同期，就未獲遵從的法定通知書提出檢控的個案共475宗，當中65宗為重複檢控個案（見表），而2018至2022年未獲遵辦的個案中，平均有1.2%個案都沒有跟進檢控，存在有法不依、有法不控的現象。

對於有人涉重複違規一事，申訴專員公署的報告列舉了多宗個案，其中個案4及5，均是違規將原為農地的私人土地改作儲物及停車場用途，規劃署雖發出「強制執行通知書」，勒令改正，但未幾有關人士再次違規，該署只能重新再發「強制執行通知書」。規劃署雖指，會視乎違法者是否一年內重複犯法，將法定通知書的遵辦期限縮短至最短一個月，但公署批評相關做法欠缺阻嚇力。

年收百萬 罰款當交租 申訴專員陳積志形容有違法者「明知故犯」，規劃署先後發出3次強制執行通知書，事主有遵辦首兩份通知書，但第3份通知書則沒有遵從，署方事後成功檢控，法庭最終判業主罰款13.74萬元。相比較違規發展的巨大收入，懲罰並無阻嚇力。公署以一幅2,800平方米、即接近半個標準足球場的私人農地為例，如果業主違規將農地改為停車場，估計可容納至少70個車位，假設以八成出租率、月租1,500元計算，違規業主每年可以非法獲得約100萬元租金收入。

如果同一業主擁有更多私人農地，可獲更多非法收入。公署強調，政府有責任打擊土地違例發展，防止自然生態受到破壞，確保珍貴的土地資源得以善用。

地署處理違規欠穩妥 至於地政總署方面，報告指地政總署現行指引未能識別優先處理個案。有個案涉及綠化地帶內的政府土地被填土及堆放建築廢物，雖然涉及綠化地帶個案不屬優先處理類別，但在政府土地上非法傾倒廢物則屬優先處理類別。

地政總署一開始就根據規劃署轉介的資料，界定個案為非優先處理類別。署方亦指受疫情影響，在接獲轉介後逾8個月才安排視察，公署批評在沒有視察下便斷定個案不屬優先處理類別，不夠穩妥。

陳積志表示，兩署跨部門協作效率有進步空間，對各自權責分工有不同理解。兩署已成立一個由兩署副署長共同主持的合作小組，並於今年3月舉行首次會議，同時選定兩個涉及私人農地的大規模違例發展採取聯合執管行動，涉及總面積超過4,500平方米，合共14幅私人農地。

兩署回應指，會跟進建議，完善執管流程和加強執管力度，亦會加強跨部門協作，針對大規模違例發展採取聯合執管行動，以及建立高層次溝通平台以深化雙方執管工作的協作。

申訴專員公署報告以紅線圈出個案5違規轉作停車場的土地。 2018至2023年規劃署提出檢控的違例發展個案統計數據 2018至2023年法定通知書逾期未獲遵辦

但沒有被檢控的個案統計數據