龍七公：「二號首長」腐敗 秘書狐假虎威

海南省瓊海市委書記田志強近日被查，他長期擔任原海南省委書記羅保銘的秘書，今年7月羅向中紀委投案自首。在老領導垮台後，有關田志強的傳言便甚囂塵上，如今終於靴子落地。羅保銘是繼雲南秦光榮後，10年來第二位主動投案的省委書記。秦落台後，其兩任秘書肖卓、袁鵬也被查辦。

一榮俱榮 一損俱損 秘書與自己所服務的領導，是一損俱損、一榮俱榮的關係。秘書固然需要仰仗省委書記做靠山，其地位、財富都來自於領導的賜予，而省委書記雖然權力大，卻不可能事無巨細親力親為，更有很多事情不方便出面，需要靠心腹之人去落實執行、溝通聯絡，而這就是秘書的天職，二者就形成了不可分割的利益共同體。秘書甚至被稱為「二號首長」，在很多時候能代替省委書記當家話事。所以，儘管有些秘書級別並不高，卻權燄熏天，向比自己級別高的廳長、市長頤指氣使。

正因為秘書的特殊作用，省委書記等高官在選擇秘書時往往秉持「衣不如新，人不如故」原則，自己調職時，就連秘書一起帶走。比如，在羅保銘擔任天津市委宣傳部部長時，田志強就是其秘書；後來羅保銘升任海南省委副書記、省長、省委書記，田志強也隨之南下。肖卓曾在長沙市委辦公廳、湖南省委辦公廳工作，服務於時任湖南省委常委兼長沙市委書記秦光榮；等到秦光榮高升雲南，肖卓也隨後跨省西遷。

秘書身處這些高官的最核心決策圈，在相關腐敗案件裏往往通同合作，書記指路，秘書開車，共同分肥，最終共同翻車也就在所難免。另一位被查處的地方諸侯、原甘肅省委書記王三運，其秘書唐興和同樣是跟隨其從安徽調到甘肅，後來相繼入獄。

當然，亦有一些秘書，在老領導交派工作後狐假虎威，撈取好處，所以領導沒倒自己先倒。比如原雲南省委書記李紀恒秘書趙壯天，跟隨其從廣西、雲南、內蒙古一路任職，私下包養情婦，索賄受賄。湖南省委書記徐守盛秘書王華平，也是在江蘇、甘肅、湖南各地長期服務徐守盛。紀委對王華平的查處通報就指出，王利用秘書身份形成的便利條件，拉關係、打招呼，插手干預幹部選拔任用工作。

秘書身份形成的便利條件，一是可以「假傳聖旨」，打着省委書記旗號辦事，沒人敢不買帳。二是監管者投鼠忌器，即便高官秘書有違紀行為，通常也睜一眼閉一眼，不敢查辦。除非等到省委書記自爆，或是退休調離後才動手。如對王華平的舉報，多年來持續不絕，但直到徐守盛退休後才被查處。

說到底，秘書腐敗是很難祛除的痼疾，其「病灶」就在於省委書記等高官，東西南北中、工農商學兵無所不管，自由裁量權極大，其秘書的權力也便水漲船高，沒有明確邊界，缺乏制度約束，濫權、越權便成為家常便飯。秘書只是領導的影子，秘書敢肆無忌憚到處伸手，根子乃在於書記隻手遮天。