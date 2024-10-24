冰鑑春秋：是不為也 非不能也

孟子曰：「挾泰山以超北海，語人曰：『我不能』，是誠不能也；為長者折枝，語人曰：『我不能』，是不為也，非不能也。」行政院長卓榮泰為禁伐補償和在野黨槓上，甚至揚言不惜釋憲倒閣，表面上是認為在野黨毀憲亂政，為了維持五權分立原則不得不然，實際上明眼人都知道，特別選擇這一點和在野黨槓上，是賴清德與民進黨經過精算的結果，因為這樣的損失最小，收穫最大。

從立委吳思瑤敢喊出：「用5萬原民受惠地主的權益來凌駕2,350萬國人的總預算案的需求，合理嗎？」就可得知，民進黨已吃了秤砣鐵了心，寧願失去原住民的支持，也要藉由禁伐補償和在野黨全面開戰。理由很簡單，原住民向來傾向支持國民黨，就算通過禁伐補償，也不會增加民進黨的原住民選票，得罪也不可惜。未來總預算案若真的難產，民進黨就可順勢發動大罷免，一舉扭轉立法院的人數劣勢；若在野黨妥協讓總預算案付委審查，更可大肆宣揚在野黨之前都是為反對而反對，肯定是受到中共指示來禍害台灣！然後明年總預算再挑幾個案子故意不編，讓同樣戲碼再度上演。這樣反覆折騰，以國民黨過去容易退縮動搖的特性，賴清德自認勝券在握，又怎肯退讓半步？

這也就是明明只是增加14億元新台幣，連總預算百分之一都不到的小案子，卓榮泰會如此堅持的原因，妥妥的「是不為也，非不能也」。

賴清德與卓榮泰若真如嘴上說的企盼朝野和諧，不斷退讓與在野黨溝通，怎麼可能會陷入今天的僵局？只是民進黨也別忘了那句老話：機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命。滿腦子都是政治權謀，卻忘了民眾早已因通脹與電價飆升不滿情緒高漲，再不回歸正軌，勢將面對民意的強烈反撲。