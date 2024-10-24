橫眉冷看：退步原來是向前

都說中國領導人所做的事，絕不會無緣無故的。10月17日，國家主席習近平巡視安徽省桐城市，特地到訪清朝殿閣大學士張英的故居，參觀了故居旁邊的「六尺巷」。「六尺巷」的故事是要教導後人，不要斤斤計較眼前的蠅頭小利，人與人的關係，推而廣之到國與國的關係，都應該保持互諒互讓精神，所謂「退一步海闊天空」。

習主席參觀「六尺巷」之後，事隔5天就傳出消息，中國和印度的邊境問題終於達成初步協議，在實際管轄範圍的巡邏安排，雙方已取得共識，中印持續數年的邊界爭端，有望緩和下來。俄羅斯喀山正主辦金磚國家高峰會議，習主席和印度總理莫迪都有出席，中印邊境回復寧靜，為兩國領袖會面以至舉行正式會談，掃除了障礙。

互諒與包容的處世態度，正是中國傳統的智慧。張英是當朝宰相，他要運用手中權力，逼迫鄰居就地界問題退讓和服軟，大抵是輕而易舉之事，但有眼光、有氣魄的人，卻不會這樣做，正所謂「冤家宜解不宜結」，即使讓他三尺，又有甚麼打緊？況且中國人相信，人的本質是善良的，得寸進尺者不是沒有，但絕非個個如是，大部分人都會是「你敬我一尺，我敬你一丈」。

退一步未必是代表失一步，這個道理在中國古老文化當中，有很多深刻的說明。除「六尺巷」的故事外，五代時期的出家人釋契此，也寫過一首禪詩啟導世人，詩云：「手把青秧插滿田，低頭便見水中天；身心清淨方為道，退步原來是向前。」他以插秧為喻，農夫將秧苗插入田中，是彎腰低頭，每插一棵苗，就向後退一步，表面看來，農夫是不停退步，實際上，卻換來了豐碩的成果。