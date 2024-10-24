筆下風雲：首鼠兩端 莫迪做騷

正在俄羅斯舉行的金磚國家峰會，成為全球焦點。峰會舉行前夕，巴西、古巴與塞爾維亞總統接連宣布無法出席，沙特亦臨陣改派外交大臣與會，令與會元首人數大減。就連長期與俄羅斯交好的哈薩克斯坦也公開表示，暫不加入金磚國家組織。似乎在西方施壓下，刻意令普京面目無光。

俄烏戰爭仍在膠着，值此風頭火勢，這些國家領導人顯然有所忌諱。但不打緊，正所謂患難見真情，國家主席習近平便高調親自出席，跟普京握手言歡，外界相信是次峰會，主要商談去美元化和國家安全合作。

美元霸權大大話話建立了數十年，近年的確出現信譽問題，但要短期內去美元化依然不可能。金磚只要能夠定下使用美元以外貨幣、以各國本幣結算的數碼化結算機制，讓更多國家有所選擇，已算是達成目標，功德圓滿。

事實上，中俄作為西方主要打壓和遏制的對象，愈走愈近是必然結果，也是美國逼出來的結果。敵人的敵人就是朋友，美國以前尚知聯華制蘇的道理，現在卻狂妄自大，以為能夠同時跟中俄兩邊開戰，結果捉襟見肘，手忙腳亂。俄羅斯經濟已經站穩，中國更是如日中天，美國害人終害己。

至於峰會另一看點，就是印度總理莫迪大演首鼠兩端、左右逢源戲法。莫迪月前曾經到訪俄羅斯與普京攬頭攬頸，接着又跑去基輔與澤連斯基會面；而峰會舉行前夕，中印雙方就邊境問題達成解決方案，為順利舉行峰會做好鋪墊，中印亦會在峰會期間舉行5年來首次雙邊會談。可以看見，莫迪一直有大國雄心，欲成為左右大局的關鍵者，作為中國的近鄰，鬥下去對印度並無好處。只是印度和莫迪都過於精刮善變，中印矛盾絕非做一場騷就可解決。