龍吟虎嘯：當年韓戰如今大反轉

1950年爆發的韓戰，金日成的朝鮮打不過美韓，兵敗如山倒，中國唇亡齒寒，出兵「抗美援朝」，但武器簡陋落後，沒有制空權，於是向社會主義老大哥求援。莫斯科為了社會主義陣營、世界革命和自身與美西方博弈的利益，答應了空軍支援作戰，但臨陣「縮沙」，中國志願軍和北韓人民軍只能在完全沒有制空權下，傷亡極為慘重地作戰，整個運輸線隨時會被癱瘓。蘇聯當年除了空軍支援「得個講字」外，還是支援了大批軍用物資的，不過戰爭結束後是要中朝還的，不是無償援助的，是「借」的。

現在70多年過去，莫斯科正在打俄烏之戰，是所謂「特別軍事行動」，卻要平壤支援武器彈藥，交換條件據稱是俄羅斯的核武導彈等先進技術，世界變化之大、俄朝關係變化之大令人驚訝。

蘇聯這個「超級大國」被美西方「和平演變」解體，經苦苦掙扎後有「普京大帝」重振俄羅斯，但與昔日相比，真不可「道里」計也！一個黨，一個國家，一個政權，一個民族，在大爭之世面前，是絕不可犯「顛覆性錯誤」的，莫斯科目前的處境還在向世人警鐘長鳴！

莫斯科和蘇共所犯下的顛覆性錯誤，就是政治路線錯了。毛主席說過，思想上、政治上的路線正確與否是決定一切的。路線對了，沒有人可以有人，沒有槍可以有槍，沒有政權可以奪取政權；路線錯了，有了人可以沒人，有了槍可以沒槍，有了政權也會丟掉，蘇聯及俄羅斯的命運，就在路線正確與否上折騰至今。反觀當今的北京和平壤，因為在根本的政治路線上沒有犯「顛覆性錯誤」，經過改革開放，中國已成世界第二強國，北韓則仍能堅守國家主權和安全，且有了支援俄羅斯抗美的力量。

據報道，北韓已派出12,000名士兵與俄軍「並肩作戰」，包括朝軍的精銳師團。他們的表現到底怎樣？平壤敢「是騾子是馬拉出來遛遛」，惟俄朝皆否認了。