坦言集：金磚會議

這幾天金磚組織元首會議在俄羅斯的喀山召開，俄羅斯作為主席國。這次會議是金磚組織發展一個新的里程碑，由5國擴展至10國，在中國、俄羅斯、印度、南非、巴西外，加上伊朗、沙特阿拉伯、阿聯酋、埃及和埃塞俄比亞。這次應該是第一次擴容，據說還有30國在申請加入。今次會議與會者達36國，顯示出組織之受全球南方國家的歡迎與支持。

金磚組織還不是聯盟式組織，雖然有專設的發展銀行，各個成員國的關係還是依靠雙邊協議。金磚組織是初具形式、有待發展的合作組織，但在國際上反應熱烈，現時各成員國總體經濟規模堪比發達國家的G7，政治主張與經濟利益正趨相同，大有與美國為首西方的G7分庭抗禮之勢。金磚組織跨越地域、種族、宗教，體現着國際多樣化、多元化的發展，與G7由美歐主導變成白種人、基督教為主的單一價值觀的傾向不同，在國際上更為各國歡迎，也代表國際政治經濟新的轉變。在聯合國的作用和威信日漸衰落之際，金磚組織大有替代的可能性。當前仍只是發展的起始，但如喀山元首會議的主題 Future Now（未來在今天），可見各方的期望。

普京作為東道主，刻意地利用會議推動國際政治合作與談判活動。中國亦與之配合，中印在會議前夕達成邊界退兵協議，緊張的關係紓解。中印元首也是5年來首次正式會面，有認真談判的機會。會議外，中印、中俄、印俄3方元首會面，確立3國之間的合作與戰略關係，構成金磚組織和國際上非西方陣營的支柱。中俄印3國若能利用這樣的契機，擴大國際上合作空間，當可與G7抗衡，保障多元化的發展。印度總理莫迪在會上強調以和平方式解決戰爭紛爭，與中俄的立場相近。

伊朗及巴勒斯坦的元首亦參加會議。伊朗總統出席是新成員國的參與，但在現時中東危機中，他的參與顯示全球南方各國的支持。而巴勒斯坦元首出席，使巴以之爭不為金磚各國所忘記。金磚10國或會在會議公告中支持巴勒斯坦的停戰和建國等政治議題，這樣做的結果便是推進金磚組織在國際關係中的積極角色，擺脫聯合國無可作為的困境。

美國當然反對，但是大勢所趨，它只能夠在烏克蘭和中東繼續戰爭，因此會愈來愈被孤立。土耳其考慮加入金磚組織，沙特阿拉伯有所避忌，美國未必可以阻止它們。