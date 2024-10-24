3%酒店房租稅 踩旅業多一腳

【本報訊】政府打算由明年起恢復徵收酒店房租稅，稅率為3%。雖然立法會昨通過相關決議案，但多位議員都質疑措施不利旅遊業，憂慮對酒店經營雪上加霜。當局重申有關稅項將為政府帶來額外11億元的收入，預料措施不會打擊訪港旅客的消費意欲。

立法會以63票贊成、7票反對及12票棄權通過徵收酒店房租稅的決議案。旅遊界議員姚柏良表明反對，正當業界積極求變，配合政府吸引旅客來港的關鍵時刻，恢復徵收酒店房租稅可謂是矛盾措施，業界都感到大惑不解。他續稱，雖說3%的酒店房租稅只佔旅客消費極少比例，但在高端市場未恢復，鄰近地區的競爭劇烈，旅客對價格的敏感度非常高，即使10多廿元都會影響決定。近年陸續有酒店轉為長租或改為學生宿舍，甚至轉售，這些消極的訊號反映不少業主睇淡未來的經營環境，認為酒店房租稅並非正確的決定。

低議價能力者不敢轉嫁旅客 另一議員邱達根亦表明投棄權票，指目前經營酒店非常困難，徵收有關稅項只會影響旅客在港留宿的意欲，估計對酒店純利會損失7%。現時本港物價同房價水平持續高企，好多旅客寧願選擇到鄰近地區如日本或台灣旅行。而業界都相信，對於議價能力較低者如賓館，部分經營者是不敢把3%的稅項轉嫁到旅客身上，因此徵收酒店房租稅對業界而言是雪上加霜的行為。

面對議員的質疑，財經事務及庫務局局長許正宇解釋，本港周邊的目的地亦有類似的酒店稅項，而且較現時討論的3%還要多，而恢復徵收酒店房租稅屬財政整合的一部分，目的是讓政府回復收支平衡。全港約有320間酒店和180間賓館需要繳交酒店房租稅，涉及9.2萬個房間。房租每日稅金低於15元、住房是由非牟利社團提供、可供旅客入住的房間不足10間的，均可獲豁免。