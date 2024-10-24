差餉3級制通過 議員斥徵「富人稅」

【本報訊】政府建議徵收差餉的模式改為累進制分3級徵收。雖然立法會昨3讀通過《2024年差餉（修訂）條例草案》，但不少議員批評新措施所得金額有限，會動搖本港引以為傲的簡單低稅制；亦有議員形容政府為了區區8億元差餉而自毀長城；另有議員憂變相是徵收「富人稅」。

具工會背景的議員郭偉强認為累進稅制可體現垂直公平性，彰顯能者多付原則，指條例草案改變長久以來，全港物業單位劃一5%的租值作為稅收的做法，改為年租值55萬元以下維持不變；55至80萬元年租值收取8%；年租值達80萬元以上會收12%的3級制。他續稱，有單位出租者經濟實力不會太差，不認同有意見指措施對靠收租養老的長者構成財政壓力，又指全港220多萬個單位，只有4萬多個單位受影響，對於小業主影響微乎其微，而每年增加約8億元稅收，在巨額財赤面前是「小巫見大巫」。

憂削港競爭力 本港收入愈高的市民交稅就愈多，議員李鎮強擔心改變差餉制度會打開「潘多拉」盒子，例如把5%、8%、12%的徵收水平，增至15%、20%、30%以應付政府財政支出。他擔心措施變相成為「富人稅」，會「殺掉生金蛋的鵝」，對本港的競爭力不利。他指很多長者都是依靠自住物業的窮中產，不少都是靠逆按揭或長者生果金過活，十分慳家，更會把一日3餐變一日兩餐，對於措施沒有豁免長者表示失望，質問政府在開源之時，有否想過節流的方法，會否考慮制訂日落條款以撤走累進差餉制度。

財經事務及庫務局局長許正宇回應指出，只有4.2萬個單位在累進制度而多繳差餉，而政府在制訂累進差餉時已考慮多項因素，其實簡單低稅制包含累進元素，如薪俸稅就有5級，新差餉制度則只有3級，相信不會影響簡單低稅制，有關措施亦不會波及工商物業，不會影響本港整體競爭力。