打擊造假 會計師簽發報告 執業編號須披露

配合記錄冊助身份尋找 冀24/25課稅年度生效 會計界多年來關注「假會計師」、以及俗稱「艇仔」的中介人議題。為打擊「假會計師」，當局指會修例要求所有簽發審計報告人士，在審計報告中披露其執業證書編號；並要求香港成立公司在利得稅報稅表中，填寫為其簽發審計報告之人士的執業證書編號，相關措施目標在2024/25課稅年度起生效。

財經事務及庫務局局長許正宇昨在網誌中指出，當局銳意與稅務局、會計及財務匯報局及香港會計師公會聯手，處理「假會計師」的老大難問題。他指「假會計師」表面上指無牌人士假冒成執業會計師提供審計服務，當中構成刑事罪行，但更多個案涉及執業會計師透過俗稱「艇仔」的中介人承接大量審計項目，濫簽審計報告。

損害公共財政管理效能 他指這一小撮人可以削弱香港整體財務匯報質素和可信性，破壞會計業界聲譽。從公共財政的角度而言，審計報告是不少政府政策和資助計劃依據的評估之一，因此不符合專業標準的審計報告，可損害政府的公共財政管理效能。

根據規管執法經驗及業界反映的情況，處理這類個案的難度，源於未有足夠證據準確追蹤涉案者。當局正着手統籌相關機構推出兩大措施，包括修訂《香港審計準則》，要求所有簽發審計報告人士，在審計報告中披露其執業證書編號；以及要求香港成立公司在利得稅報稅表中，填寫為其簽發審計報告的人士的執業證書編號。

困擾多時 出事難找「元兇」 許正宇解釋，規定簽發審計報告人士披露執業證書編號，從而提升審計報告簽發人的問責性，對濫簽審計報告的會計師以及假冒會計師產生阻嚇作用；配合會財局現存執業會計師註冊紀錄冊，以便公眾及執法單位辨識和追蹤審計報告簽發人身份；以及協助執法單位更精準設定調查範圍，及時打擊不當行為，預期可達「阻嚇、追蹤、打擊」之效。

對於政府擬修例，會計界議員黃俊碩指相關問題困擾業界10至20年，一般是客人到銀行處理手續時才發現有問題，而且出事後難以找到該假會計師，最終需要再找會計師公會會員重新簽發相關文件。他續稱，由於政府沒有統計相關數據，會計師及事務所不清楚實際上以自己名義所簽發的文件數目，指出在文件加入執業編號並作統計，就能得知有多少以他人名義簽發的假冒文件。