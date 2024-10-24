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山頂箭豬腹淌血亡
箭豬腹部受傷倒臥路邊。（趙瑞麟攝）
【本報訊】昨日早上約7時半，有駕駛人士途經山頂馬己仙峽道26號對開，發現一隻箭豬疑似受傷倒臥路邊，遂即時報案求助。
躺臥路邊 愛協檢走
警員接報到場，發現箭豬腹部受傷且有血漬，其後由愛協人員檢走，並交由嘉道理農場獸醫治療，惟據悉箭豬最後死亡，至於事故原因有待調查。
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