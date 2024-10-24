涉爆樽傷人案 17歲仔落網

【本報訊】執法部門於前日在旺角區展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，期間共巡查14間娛樂場所，截查230名男子及182名女子。當中拘捕一名姓何（17歲）男子，涉嫌與早前發生於大角咀櫸樹街一宗「意圖造成身體嚴重傷害」案有關。據悉，該宗案件發生於本周日凌晨，兩名男子步出大角咀櫸樹街37號興業中心，前往附近取回座駕時，兩名持玻璃樽大漢突然撲出，向一名姓司徒（32歲）男子頭部狂扑，兇徒得逞後逃去，傷者清醒送院救治。

冚釣魚機賭檔拘9人 在反罪惡行動中，警員突擊搜查彌敦道一個住宅單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭場，檢獲共3部釣魚機、一部射擊遊戲機、一批遊戲咭、讀卡器及賭款現金。該單位內一名姓楊（50歲）男子，涉嫌「經營非法賭博場所」被捕。另外4男3女本地人及一名內地女子（27至64歲），則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，其中一男一女亦涉嫌「外出時沒有攜帶身份證明文件」。所有被捕人已獲准保釋候查，須於11月下旬向執法部門報到。

另外，執法部門於前日展開代號「軌跡」的打擊街頭聚賭行動，聯同房屋署人員在沙田區街頭聚賭黑點進行巡查。期間，警員於顯徑邨、禾輋邨及利安邨一帶，以涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」，拘捕11男一女（54至85歲）。