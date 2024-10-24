疑油門當腳掣亂衝 私家車撼2車撞2途人

昨日上午，一輛私家車倒車泊入新蒲崗一工廈後巷時，車輛懷疑收掣不及與一輛貨車碰撞後，再衝過對面行車線撞倒兩途人及迎撼一輛的士，最後掉頭返回原先行車線撞欄停下，意外中共3人受傷。執法部門經初步調查後，不排除有人誤把「油門當腳掣」肇禍。有片段顯示涉事私家車在10秒內撞車又撞人，途人被嚇至雞飛狗走「搵碇匿」，網民看片後不禁嘩然，狠批「有啲人根本唔應該揸車！」

昨晨近9時，一輛私家車沿大有街往爵祿街方向行駛，期間擬倒車駛入一工廈後巷時，司機懷疑收掣不及，車輛與鄰線一輛途經的貨車相撞，私家車其後衝過對面行車線後，再撞倒兩名途人及迎撼一輛由三祝街轉入大有街之的士，最後再掉頭返回原先行車線，車頭撞向鐵欄始告停下。

救援人員接報趕至，一名姓姚（65歲）男途人頭痛，一度躺臥路旁，另一姓鄭（31歲）女途人手腳擦損，他們與報稱胸口痛楚的姓廖（60歲）的哥，在接受初步敷治後，分別由救護車送院治理。

肇事私家車車頭及右邊車身損毀，的士車頭泵把被撞毀，車牌幾乎甩脫。警員封鎖現場調查，並向姓姚（63歲）私家車司機了解，初步不排除有人誤把油門當腳掣肇禍，惟實際事故原因及經過仍有待進一步調查。

途人慌忙走避躲入後巷 事後有網片顯示，涉事私家車在路旁停定，未幾突然切入右線與貨車碰撞。私家車停頓約一秒，其後再加速衝前，越過兩條行車線剷上行人路，撞傷途人後「U-turn」回頭，繼而連撼的士及路欄。事發時不少途人行經上址，眾人察覺私家車失控後慌忙走避，部分人躲入後巷，但仍不時探頭張望。

另一片段顯示一輛的士轉入該路口時，私家車已與貨車碰撞。正當的士司機減速擬繞過兩車前行，私家車卻開動朝行人路直衝。當時，姓姚男途人在路邊佇足，姓鄭女途人則拖行李篋路經，他們即時察覺異樣及嘗試閃避，最後不及車快捱遭飛彈，其中鄭女被撞出馬路，鞋子更告飛脫；的士緊接與私家車迎撼，車頭向右歪開，正好拍攝私家車撞欄一幕。

網民看畢該影片之後，紛紛質疑肇事司機的駕駛技術：「推完右再走左，好難捉摸呀！」、「u-turn唔睇，油門brake都唔識分，淨係識扭太（軚）」。