6警屈露宿者藏毒 2女警就定罪刑期提上訴

龐雋詩

【本報訊】8名警務人員於2020年在深水埗通州街公園執勤時，涉嫌「屈」露宿者藏毒、拳打腳踢露宿者，又遮蔽閉路電視鏡頭。眾警否認刑事毀壞、傷人、妨礙司法公正等共10罪在區院受審，結果被法官張潔宜裁定6人妨礙司法公正罪成，分別被判入獄兩年一個月至3年5個月。其中兩名罪成的女警員就定罪及刑期提上訴，其中一人申請上訴期間保釋，高院排期於11月7日處理保釋申請。

8名被告是警員郭展昇、韓廷光、梁飛鵬、龐雋詩（女）、莫志成、尹栢詩（女）、陳守業及警長林華嘉（現年29歲至47歲）。8人案發時隸屬深水埗警區特別職務隊第一隊，現被停職。他們共被控10罪，結果郭展昇及韓廷光受審後，面對的所有控罪均獲判無罪。其餘6人方面，林華嘉被裁定兩項意圖妨礙司法公正罪成，餘下5人被判一項意圖妨礙司法公正罪成。梁飛鵬及陳守業面對的傷人罪則脫罪。

6人分別判囚25至41月 最終，林華嘉被判入獄3年5個月；梁飛鵬及龐雋詩被判入獄兩年一個月；莫志成、尹栢詩及陳守業則須入獄3年一個月。根據法庭文件，龐雋詩及尹栢詩上周五（18日）已就定罪及判刑提出上訴。其中龐雋詩申請在上訴期間保釋，高院排期於11月7日上午處理保釋申請，預計需時15分鐘。

本案涉及於2020年2月4日及2月24日，在深水埗通州街公園發生的事件。6名罪成被告分別被裁定誣衊露宿者阿十藏毒，以及遮蓋閉路電視鏡頭。至於被指拳打腳踢露宿者阮文山，法官稱阮就被襲擊的過程說法不一，裁定被指涉案的郭展昇及韓廷光罪脫。法官早前判刑時批評眾被告濫用職權，令警隊蒙羞，性質較同類案件嚴重，而他們不是單獨行事，屬加刑因素。案件編號：CACC 219/2024

尹栢詩