東呼即應：公屋滲水10年未堵漏 求助東呼即應即維修

石屎剝落寢食難安 房署曾上門無改善 舊樓出現滲水問題，令居民極為困擾！居於黃大仙橫頭磡邨公屋頂層單位的七旬婦，向《東呼即應》申訴其單位天花出現石屎剝落及滲水情況，煩足10年未改善。她又指房署職員曾上門查看，初時表示要等政府做大維修，之後又稱由外判公司負責做防水工程，維修遙遙無期。惟老婦向《東呼》申訴後，房屋署於昨日立即派員為單位天台位置進行局部防水塗層工程。有議員促政府加強樓宇維修工作，並全面檢視30年以上樓齡的公共屋邨。

房署推卸 一直開「空頭支票」 逾70歲的梁婆婆在橫頭磡邨宏耀樓頂樓單位住了30年，在10年前發現客廳及睡房天花開始出現石屎剝落，梁婆婆指，下雨天時會滴下黃色水，像生銹一樣。單位由本來的石灰批盪剝落，惡化到去年出現漏水問題，梁婆婆每日都吃不安、睡不穩。家人和親朋好友都擔憂石屎剝落，就算在大時大節都不敢留在大廳食頓團圓飯，只是短暫見過面就離開。

梁婆婆坦言心裏整天擔心，有時睡覺都很辛苦，擔心晚上睡覺時石屎掉下來，「驚到死，有時睇電視時，石屎就跌落嚟」。梁婆婆多年來求助無門，指房屋署有人來看過，已經看了幾年，都是說要等政府大維修，但問到何時大維修，署方則一直開「空頭支票」，一時說下個月，一時又說明年。梁婆婆的個案一直未有人跟進，其住宅滲水狀況對她造成很大困擾。

議員黃國表示，梁婆婆所住的宏耀樓一直沒有進行過天台防水工程，房署在跟進滲水方面未做到應有工作，很多住戶已向房署反映情況，但未及時跟進，對居民造成相當大困擾。

議員促檢視30年樓齡屋邨 黃國又指，陸續收到不少街坊求助，包括黃大仙上邨及下邨的求助個案，因為他們入住了二、三十年後都面對一些滲水問題。全港有9,200座樓宇是超過50年的樓齡，房委會和房協管理之下超過50年樓齡的屋邨亦有17條，希望政府因應現在建造業開工不足，可加強樓宇維修工作。他認為，可在30年以上樓齡的公共屋邨進行全面檢視，如果發現漏水問題，可及時做防水工程，正是一舉兩得方案。

他續稱，留意到橫頭磡邨從2003年至今換了6間外判物業管理公司，當居民投訴得愈多，換公司的次數就愈多，換的次數多可能又會影響服務質素，造成一個惡性循環。他希望政府可以檢討外判制度，指管理公司們面對住戶投訴時，可能只會做小修小補的防滲水工程或對天花進行粉飾，可能過了一年半載後，繼續出現滲水情況，認為這正是臨時工和長工的區別。

橫頭磡邨重建後，新樓於1982年至1994年間落成。梁婆婆所住的宏耀樓於1994年入伙，同期的另外3幢樓宇都曾經在2008年、2009年進行天台防水工程，唯獨是宏耀樓未進行過防水工程。房屋署回覆查詢表示，屋邨辦事處曾於2023年12月接獲該住戶就天花滲水問題的維修要求，並於今年1月在該單位內完成補漏工程。

而在早前的視察，維修人員發現該單位於1月已維修的地方並無滲水現象，但經電子濕度計測試下，在單位天花其他位置檢測出有懷疑滲水情況，屋邨辦事處安排於昨日為該單位相應的天台位置進行局部防水塗層工程。至於為何只有梁婆婆居住的宏耀樓，未有重鋪天台防水工程，房署表示宏耀樓過去5年，「只有」兩宗天台滲水的個案，情況較輕微，因此未有需要進行重鋪工程。