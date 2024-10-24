照顧者專線迄接獲逾5萬來電

【本報訊】照顧者不堪壓力事件頻傳，勞工及福利局透露，自設立照顧者專線至今，專線已接獲超過5萬個來電，並把約850宗個案轉介至相關社區支援服務單位，包括約270宗長者個案獲轉介至長者服務單位或暫託服務。

關愛隊支援擬明年擴至18區 勞工及福利局長孫玉菡昨日書面回覆議員質詢，社署自今年3月始，於荃灣及南區試行「地區服務及關愛隊伍—支援長者及照顧者計劃」，過去半年探訪約4,700個家庭，並把其中超過730宗長者個案轉介予社福機構跟進，明年會把計劃擴展至全港18區。他又指，全港214間長者地區中心和長者鄰舍中心在地區層面為長者提供多項支援服務。長者中心共有約28萬名會員，其中47,000人正接受長者支援服務隊的服務，另有8,000人接受個案服務。

平安鐘服務方面，社署向綜援和資格長者提供特別津貼，支付安裝和使用平安鐘，有約2.6萬名長者領取此津貼；房屋委員會和房屋協會也會資助居住在轄下屋邨的和資格長者，約有26,900名長者受惠。