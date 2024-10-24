維園年宵大型乾貨攤位 部分僅底價成交

【本報訊】維多利亞公園年宵市場攤位昨日繼續進行競投，行情仍然維持慘淡，大型乾貨攤位部分以底價12,810元成交，最高成交價為4.1萬元，普通乾貨攤位成交則由底價8,540元至3萬元不等，當中大部分成交價不多於一萬元。食物環境衞生署表示昨日共有59個普通型乾貨攤位和40個大型乾貨攤位經競投後全部租出。

食環署指昨日的競投共吸引到約460名市民到場，普通型乾貨攤位的平均競投價為11,729元，攤位的最高成交價為底價的3.5倍。大型乾貨攤位的平均競投價為16,230元。攤位的最高成交價為底價的3.2倍。至於年宵市場其餘117個乾貨攤位，將於今日上午9時起在同一場地進行公開競投。

北上盛行 料生意額不及去年 以2.38萬元投得攤位的檔主張小姐表示做了10多年年宵，從來未試過以這麼低價的價錢投得攤位，更提到過去最高曾要以12萬元才投得心儀攤位。她直言對今年市道感到擔心，預計受市民北上消費影響，生意額甚至會比去年下跌。

亦有檔主以2.8萬元投得兩個大型乾貨攤位。他指出今年的成交價比往年低很多，但亦考慮到現時的經濟環境，希望能保留更多資金入貨，又認為仍然會有一班熱愛維園年宵氣氛的港人會捧場，對回本仍有信心。

維多利亞公園年宵市場共設395個年宵攤位，包括175個濕貨攤位、216個乾貨攤位及4個熟食攤位，昨日至今日在荔枝角政府合署二樓禮堂進行公開競投，競投分上午及下午兩個時段進行，上午時段由9時至下午12時30分，下午時段則由2時至競投結束為止。濕貨攤位的底價為6,530元，而乾貨攤位的底價分別為8,540及12,810元。