啟德方艙變驛站 當局冀年底招標

【本報訊】政府提出把啟德前跑道區的社區隔離設施（方艙）改造為青年發展設施，包括設立「青年驛站」旅舍和青年文化藝術與體育交流空間，當局昨指「青年驛站」旅舍可為青年提供交流場地，鼓勵雙向交流。來自其他地方的青年來港交流時，亦有地方可供住宿。當局期望年底進行招標，尋找合適的營辦商，並在明年起陸續有序啟用。

民政及青年事務局局長麥美娟指中標營辦商需自負盈虧，租金方面要自行計算。她建議日後營運，可在「青年驛站」內設立工作間或提供場地讓青年舉辦活動，不一定要在「青年驛站」居住。

當局不傾向將標書分拆，以免局限營辦商在使用不同設施時的想法。惟希望有意入標的營辦商具相關經驗，未必要自行承擔所有細節，可以與其他機構合作，共同營運設施。至於交通問題，麥指出會尋求其他政府部門協助，共同解決問題。

在青年宿舍方面，當局昨向仁愛堂有限公司批出在「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」下的第5個項目。

新青年宿舍位於富豪東方酒店 資助計劃下第5個獲批的青年宿舍項目位於九龍城富豪東方酒店，共有80個房間，可提供最多160個宿位。項目由仁愛堂有限公司與富豪酒店集團合作推出，項目的名稱為「YOT Hub 仁愛龍城青年宿舍」。

項目透過提供培訓課程、交流活動和實習計劃，加強青年租戶對國家發展機遇的了解，並會舉辦理財課程、職業發展工作坊和心理健康講座等活動，為青年提供不同方面的自我增值及支援服務。

此外，仁愛堂有限公司會組織青年服務隊，邀請青年共同策劃社區活動，並會定期安排不同類型的義工服務，鼓勵他們貢獻社會，從而建立對社會的歸屬感和責任感。