新居屋截止申請 交表者多心儀啟盈苑

【本報訊】「居屋2024」於昨晚7時截止申請，有不少市民到房委會遞交申請表，大多心儀啟德啟盈苑，主要考慮交通及單位面積。有家長坦言年輕人很難買樓，表示會「資助」兒子上車，亦有家長為女兒交表，希望她可以打消移民念頭。截至昨日下午5時，房屋署共收到超過10萬份申請表，其中約1.5萬份是紙本申請，約8.8萬份是網上申請。樂富的房委會客務中心累計派出共約2.8萬份申請，其中約8,000份是「綠表」，約兩萬份是「白表」。

着重交通及面積

不少申請者都表示心儀今期「樓王」啟盈苑，認為交通較方便，亦有申請者心儀東涌裕興苑，認為該處景色較好。有為兒子交表的家長指心儀啟盈苑，期望單位在市區，因為自己都是住附近，但最終都由兒子自己決定。亦有一家4口的申請者關注單位面積，最希望買到大單位，因為本身居於九龍區，所以較喜歡啟盈苑，但如果買到油塘或觀塘的單位亦會好開心。