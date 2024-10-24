秋颱潭美逼近 今晚或發一號風球

【本報訊】秋颱「潭美」逼近本港，天文台預告會視乎情況決定掛3號波。根據現時預測，天文台估計潭美會在今日稍後至明日初時進入本港800公里範圍，屆時會發出一號戒備信號。預料潭美會向西移動並逐漸增強，大致移向海南島一帶。同時，一股東北季候風補充會在接近周末時抵達華南。

在潭美與東北季候風的共同影響下，明日及周末期間華南沿岸風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨。天文台會視乎潭美的動向及本地風力變化，評估是否需要改發3號強風信號。由於潭美的移動路徑及強度仍有變數，有機會在下星期初於海南島附近徘徊。

後日起持續驟雨 今日早上本港天氣稍涼，最低氣溫約攝氏22度，日間非常乾燥，最高氣溫約攝氏29度。吹和緩至清勁北風，離岸及高地間中吹強風。展望未來幾日的天氣情況，從後日（26日）開始持續有驟雨，降雨情況將持續至下星期三（30日），同時最高氣溫相較本周也有些許下降。另外，預料另一股東北季候風補充會在下星期中期影響華南。