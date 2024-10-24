西九營運赤字按年收窄2成 年收入逾10億

【本報訊】西九文化區有財困，管理局剛公布2023/24周年報告，顯示疫後博物館人流及經營都有復甦，收入更由對上一年度的7.46億元增至23/24年度的10.61億元，按年上升42%；西九文化區的基本營運赤字亦因此按年收窄20%。管理局指出，港府在今年7月准許出售西九原有發展計劃中的住宅單位，有利管理局融資、多元發展，以及開拓更多的收入來源。

商業租賃組合出租率96% 港府向立法會提交管理局周年報告，披露西九文化區的博物館、表演藝術場地及活動在年度內共吸引440萬訪客人次，各個場地舉行了超過460場由租場團體主辦的活動。截至2024年3月31日，商業租賃組合的出租率已提升至96%。同時，籌款、場地租用以至商業租賃等業務收入亦按年增長35%，由3.85億元增至5.18億元；門票收入帶動企業對顧客收入按年增長47%，由1.68億元增至2.46億元。

管理局又稱，透過嚴控成本將營運開支控制在按年增長12%內，期內開支僅由14.64億元增至16.39億元，而管理局的基本營運赤字則按年收窄20%，由7.18億元減至5.78億元。截至本年3月31日，管理局的現金及銀行結餘為62億元，較2023年的75億元為少，當中包括已提取的10億元貸款。

報告又指，今年4月管理局完成為期3年、涉及50億港元的可持續發展表現掛鈎港元貸款再融資。該筆聯合貸款由10間來自不同地域的銀行參與，局方形容貸款錄得顯著超額認購，顯示銀行業界對管理局的發展前景及實踐使命的能力充滿信心。