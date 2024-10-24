立場新聞案 前署理總編罪成提上訴

【本報訊】《立場新聞》（下稱立場）涉發布17篇煽動文章，包括羅冠聰等作者所寫的文章及多篇專訪稿件。立場的出版公司Best Pencil（Hong Kong）Limited、其董事兼前總編輯鍾沛權及前署理總編輯林紹桐，被控串謀發布及或複製煽動刊物罪。他們不認罪受審，結果被裁定罪成，其中鍾沛權被判入獄21個月；林紹桐原本刑期為11個月，獲准當庭釋放；Best Pencil （Hong Kong） Limited則罰款5,000元。據悉，林紹桐已就定罪提出上訴。司法機構暫未就案件排期作聆訊。

原刑期11個月 已當庭獲釋

本案3名被告依次是公司Best Pencil （Hong Kong） Limited、鍾沛權（55歲）及林紹桐（36歲）。控罪指，3名被告於2020年7月7日至2021年12月29日期間，在香港一同串謀和與其他人串謀發布及/或複製煽動刊物。控方依賴立場17篇文章，指被告存在犯罪協議。法官郭偉健最終裁定，17篇文章中，11篇具煽動意圖，包括羅冠聰、陳沛敏及區家麟等人所寫的文章。法官又批評，立場政治理念是本土主義，在反修例運動期間，成為抹黑和中傷中央及特區政府的工具，並裁定3名被告俱罪名成立。