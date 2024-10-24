工廈低層位置 研批准作食肆

放寬地契限制活化 縮短程序審查 新一份施政報告提出延長活化工廈多項措施至2027年底，不過，地政總署處理工廈單位申請的時間卻慢吞吞，多名議員昨日在立法會就工廈單位豁免限制事宜提出口頭質詢，有議員質疑地政署批出豁免書時間太長，並以北區有個案需時5年為例，促當局拆牆鬆綁。發展局表示，現時工廈單位作藝術工作室、研究所、設計及發展中心等用途不用申請豁免，整體審批程序亦簡化至約6至9個月，政府會考慮就位處低層的個別單位申請作食肆用途，前提是合乎消防安全要求。

3年154宗豁免獲批處理中 發展局透露，地政總署過往3年共接獲198宗有關工廈個別單位的豁免書申請，撇除不獲批或撤回的個案，共有154宗個案獲批或正在處理中。

議員謝偉俊關注部分工廈改裝作辦房或食肆，詢問當局應否考慮進一步放寬相關用途，發展局局長甯漢豪回應時稱，她曾任地政總署署長，對工廈安全隱患比較上心，因工廈有不幸事件出現時，政府責無旁貸，故當局「要揸得緊」。她透露與消防處多次討論，以個案形式去處理，如低層單位可以做的空間會較大，但要逐個個案去評估，例如做到技術評估，走火及樓梯設計等合乎相關安全規定，當局樂意與申請人探討。

議員劉國勳則質疑現時豁免書批出時間長，令業主申請意欲大減，他舉例指北區的個案需時5年甚至更長。發展局指地政總署近年簡化了安排，過往要做地區諮詢，現時已知道相關用途，盡量不再做諮詢，故此近年處理個案時，一般6至9個月已可審批。

倡整幢改裝開放工業展覽 議員吳永嘉詢問當局會否開放工業生產過程讓公眾參觀，甯漢豪表示，放寬工廈地契限制主要涉及公眾安全考慮，若是尚有工業活動的工廈，在進行工業活動時，如讓很多人進內參觀，一旦遇上火警會有很嚴重後果。政府有措施鼓勵業主整幢改裝，如消防合乎規格，部分單位用作工業展覽是可行的。現時將工廈單位改作研究所或藝術等用途不用豁免書，故署方也無從得知幾多人受惠，需要調查整理資料。

另一議員何敬康就查問當局會否進一度增加重建後的樓面面積至超過現時的20%。甯指，數年前推出相關方案後申請增多，近年已有71宗個案獲批。