醫健：老有所醫：過敏性接觸性皮炎

80歲的老婦人陳女士來應診，她表示過去兩周內，頭皮、眼瞼、臉部和頸部出現了劇烈的瘙癢感並伴有滲液性皮疹。之前她曾服用了一些自購的藥物和外用藥膏，但症狀依然難以緩解。經詢問病史，陳女士在兩周前染過頭髮。根據這些症狀和病史，我診斷她患上了髮染劑引起的過敏性接觸性皮炎。

過敏性接觸性皮炎是由於皮膚接觸到某些過敏原而引發的炎症反應。常見的過敏原包括金屬、化妝品、藥物以及一些工業化學品。在這種情況下，陳女士對頭髮染劑中的對苯二胺（PPD）產生了過敏反應，導致出現了上述症狀。

PPD是一種常見的染髮劑成分，可引起嚴重的過敏反應。當它接觸到皮膚時，會刺激皮膚免疫細胞，引發局部紅腫、瘙癢和滲出等表現。這種過敏反應通常在接觸後一至兩周內發生。臨床表現通常包括紅疹、水疱、滲液和強烈的瘙癢感。

為了治療陳女士的情況，我首先處方了一些抗瘙癢的口服藥物。同時，我也讓她使用無刺激性的清潔劑洗臉，並塗抹非類固醇的局部軟膏來緩解臉部的皮疹。此外，我也建議她盡量避免陽光暴露，並注意飲食和衞生習慣。

在接受了一周的治療後，陳女士的症狀明顯好轉。她終於可以安心睡眠了，不再受到難忍的瘙癢感折磨。

羅肇衡醫生

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