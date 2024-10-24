牙科將公私營合作 供雙倍街症額

【本報訊】公營醫院牙科服務嚴重短缺。政府指明年會與非政府機構合作，以新服務模式為有經濟困難的弱勢社群，提供緊急牙科服務，目標是額外提供現在牙科街症名額的最少兩倍。而當局亦會審視牙科街症服務的成本效益和安排，考慮是否為緊急牙科服務引入經濟狀況或其他審查等。

立法會政府帳目委員會早前就審計署對牙科服務的批評提出建議，政府昨在立法會上表示，全部接受帳委會就緊急牙科服務和長者牙科護理支援，以及復康巴士兩個題目的各項建議。就改善牙科街診服務方面，政府指衞生署已調整9間牙科診所初步登記時間，避免長者輪候至午夜，今年底前會推出線上電子派籌及登記系統，優先為65歲或以上長者進行登記。

政府又指，衞生署和醫管局亦已就合併醫院牙科服務展開商討，並考慮審計報告所載的意見和建議。衞生署亦正全年招聘本地全職和兼職牙醫，最新一批10名兼職合約牙醫，已於今年7至9月陸續到任，而首批非本地培訓牙醫將於明年第一季透過新機制來港執業。政府未來亦會致力發展基層牙科護理服務，協助市民自我管理口腔健康。

復康巴士服務正收集數據評估 此外，在提供及監察復康巴士服務方面，政府表示，勞工及福利局與運輸署正積極跟進。其中運輸署正透過復康巴士營運商，收集殘疾人士出行需要的數據，以評估復康巴士服務的需求。勞福局在收到相關數據及評估後，將檢討服務的政策和提供的模式。運輸署亦正檢視現時與營運商簽訂的諒解備忘錄安排，研究採用其他具有法律約束力的監管模式。

審計署今年4月發表審計報告，揭露11間政府牙科診所的街症籌額，由疫情前，即2018/19年度的40,322個，大減近半至2022/23年度的20,337個，同期派籌比率則持續高於99%，反映市民需求極大。報告又指，審計署在去年12月及今年2月，實地視察5間設牙科街症服務的診所，發現其中4間約下午5時已有少數人排隊，直至翌日凌晨零時起初步登記個人資料，才能使用牙科服務，即最少需要輪候7小時，認為相關安排有待改善。