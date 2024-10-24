匡智會38歲男工 涉性侵男女院友

事後解僱及報案拘捕 設獨立委會檢討 匡智會轄下殘疾人士院舍有男職員涉嫌侵犯兩名院友，涉事男職員已被執法部門拘捕，該部門證實，8月14日接獲大埔一院舍的職員報案懷疑發生性侵犯事件，涉及一名20歲男院友及一名21歲女院友，大埔警區重案組接手調查後，拘捕了一名38歲男子。社會福利署昨表示，高度關注事件，已要求院舍和營辦機構進行全面調查和提交改善方案。匡智會則對事件深感痛心，已即時解僱相關員工，並就事件成立監察調查委員會。有議員促當局延長現時只能查核最近3年的「性罪行定罪紀錄」，並將規管做法由現時機構僱主自願性登記改為強制性，加強保障。

社署表示，涉事院舍於8月向社署殘疾人士院舍牌照事務處呈交特別事故報告，懷疑有男職員在當值期間侵犯兩名服務使用者，院舍報案，涉事男職員其後已被執法部門拘捕，案件已進入司法程序。

社署促嚴肅處理 社署事後亦立即跟進，包括派員突擊巡查院舍，要求營辦機構嚴肅處理事件，並適切跟進兩名受害人及其家人的情緒和福利需要。

署方指，為表達對事件的高度關注，勞工及福利局及社署早前與營辦機構的執行委員會及管理層會面，聽取處理有關事件的匯報。署方已向營辦機構發出書面警告，並要求機構提交詳細調查報告，以及落實一系列改善措施等，防止同類事件再發生。匡智會則已成立獨立檢討委員會，檢視機構保護服務使用者的措施。

翻查社會福利署網頁最近12個月對違規院舍的警告紀錄，今年8月28日，社署曾向匡智會松嶺綜合職業訓練中心——廣福宿舍發出警告，涉事院舍有違《殘疾人士院舍實務守則》，包括院舍應保障殘疾人士免受任何形式的欺凌、侵犯、性侵犯等。

已加強監控院舍 另外，社署又指，已於10月9日為所有殘疾人士院舍的管理人員和員工舉辦「保障院舍住客免受虐待」分享會。同時已加強對院舍在監控及翻看閉路電視系統方面的要求，以進一步保障服務使用者的福祉，會繼續密切監察涉事院舍的運作及服務質素，並督促院舍切實執行有效的改善措施。