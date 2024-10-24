港首現恐龍化石 料屬白堊紀

古脊椎所專家以赤洲的地層和沉積岩特徵推斷，估計恐龍的生存環境氣候炎熱乾旱，地形屬於沉積大量沙石的狹長盆地，低窪地區有河水流經，雨季時河谷可能氾濫。由於發現的骨骼化石分布散亂，且破碎風化，專家估計牠在原地死亡後被埋藏的機會較低，有可能是死後被沙石掩埋，其後被大水沖刷出地表，其後再次被埋藏。