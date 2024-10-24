港首現恐龍化石 料屬白堊紀
【本報訊】本港首現恐龍化石！發展局古物古蹟辦事處今年3月接獲漁農自然護理署通知，指位於船灣郊野公園範圍內的赤洲沉積岩可能含有疑似脊椎動物化石，該局隨即邀請中國科學院古脊椎動物與古人類研究所專家來港協助。專家聯同相關部門人員於赤洲實地考察，並採集了含有疑似脊椎動物的化石樣本，經初步鑑定後，確定樣本為大型年長恐龍骨骼化石，初步估計屬於白堊紀時期，將進一步研究以確認恐龍種類。
古脊椎所專家以赤洲的地層和沉積岩特徵推斷，估計恐龍的生存環境氣候炎熱乾旱，地形屬於沉積大量沙石的狹長盆地，低窪地區有河水流經，雨季時河谷可能氾濫。由於發現的骨骼化石分布散亂，且破碎風化，專家估計牠在原地死亡後被埋藏的機會較低，有可能是死後被沙石掩埋，其後被大水沖刷出地表，其後再次被埋藏。
政府表示，古蹟辦與漁護署會聯同有關人員推展相關研究，包括發掘現時在赤洲的化石，繼續清修化石樣本，與本地及其他地方的大學合作進行科學研究，建構香港的恐龍故事。為便利考察、發掘和研究，漁護署昨日起封閉整個赤洲島，直至另行通知。
古蹟辦將於今日下午在文物探知館舉行恐龍講座，參與人士可於講座後率先觀賞本港首個恐龍化石，而化石亦會於明日起，於探知館向公眾展出。
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