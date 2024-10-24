美酒佳餚巡禮開幕 白酒融入珍珠奶茶吸客

【本報訊】香港美酒佳餚巡禮昨晚7時30分開幕。此次巡禮有來自35個國家及地區的300個攤位，呈獻經典美酒及傳統美食供入場人士品嘗，當中中國展區的攤位規模也比往屆更大，攤位數目倍增至22個。有參展商更將白酒融入創新元素珍珠奶茶，令年輕人更易接受傳統高度數白酒。不少參展商均對銷情感樂觀。

今次巡禮有傳統中國白酒參展，酒精度數高達53度，參展商特別將酒融入珍珠奶茶的元素，並與本地汽水廠家合作，通過將白酒調配成更清爽、更易入口的雞尾酒讓市民更加能接受。展商預計今年的生意額對比上年一定有增長，初步估計會增30%至50%。也有展商首次參加活動，望向市民和遊客宣揚英格蘭和蘇格蘭的酒文化。

美酒佳餚巡禮少不了佳餚，富臨飯店行政總廚黃隆滔指，公司已經有好幾年沒有參加美酒佳餚巡禮，但從去年的情況來看，非常多的市民和遊客都十分熱衷參展，對於品牌的宣傳相信會有較好的效果。黃隆滔認為，此次展會有着不少的商機，而參加這種大型展會也能讓更多的人留意到及品嘗到他們的產品。他對生意情況十分樂觀，預備了相當充足備貨，相信能吸引到足夠多的市民留港消費。黃表示，上次參展時已經能做到每日賣出2,000至3,000份產品，相信今次會有比較大的增長。