旅監局去年向6旅行代理商罰款

【本報訊】旅遊業監管局昨日發表2023/24年報，透露去年收到近1,600個查詢及投訴，並進行超過8,800次查察，期間共向6個持牌旅行代理商，發出7個紀律制裁命令，罰款1,000至2,000元，及要求違規人員在限期前完成改進課程。違規事項涉及內地入境團的行程表、旅行團登記費、旅行代理商的專業操守、及領隊跟隨外遊團的安排規定等。

旅監局表示，遇有大型內地入境團及商務團訪港期間，會增加人手到跨境旅客集合點、旅遊景點、接待旅行團的商店及食肆進行查察，並且於九龍城區內食肆接待入境團增加時，定期派員巡查相關食肆及視察旅行團用膳情況。

截至今年3月，本港共有1,602間持牌旅行代理商、5,373名持牌導遊，以及11,806名持牌領隊。而由去年4月至今年3月期間，本港累計有逾5.7萬個內地旅行團，共約188萬跟團旅客來港。

個人遊新市8月多逾萬客 另外，內地今年在3月及5月增加了青島、西安、哈爾濱及烏魯木齊等10個城市的內地居民可以「個人遊」身份赴港澳旅行，文化體育及旅遊局昨表示，今年第3季新增城市的訪港旅客按年多16.3%，至約14.4萬人次，訪港人次較去年同期約12.3萬人次多約2.1萬人。其中，在今年8月的訪港人數最多，亦是升幅較高的月份，逾5.9萬人次，按年多約1.2萬人。