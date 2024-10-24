聘外勞批近2.9萬額 侍應佔逾5200人

【本報訊】政府由去年9月起推行「補充勞工優化計劃」，放寬26項工種輸入勞工。勞工及福利局局長表示，截至上月底，計劃接獲7,448宗申請，涉及申請輸入66,230名勞工，同期獲批的申請為3,886宗，涉及28,818個輸入勞工配額。

勞工及福利局局長孫玉菡昨日書面答覆議員質詢時表示，在獲批的外勞中，以侍應生佔最多，有5,231人，其次為初級廚師和售貨員，分別有2,867及2,294人。勞工處同期拒絕34宗輸入申請，主要原因是有關申請未能完全符合優化計劃的規定，如輸入人數與本地僱員人數的比例，此外，當局又接獲62宗投訴，主要涉及工資及工作時間安排等。

再就業津貼錄逾2萬參加者 孫玉菡表示，勞工處一直密切監察優化計劃的實施情況，在實施優化措施兩年期屆滿前檢討優化計劃，並會繼續留意各行業申請輸入勞工的情況。他強調在保障本地勞工優先就業的前提下，同時容許僱主輸入勞工，紓緩人力不足的問題，促進香港的經濟發展。政府亦會加強培訓及招聘服務，支援本地工人優先就業。

此外，勞工處早前推出「再就業津貼試行計劃」。孫玉菡表示截至9月30日，再就業計劃已錄得超過兩萬名參加者及超過2,200宗就業個案，當中60歲或以上的參加人數及就業個案數目分別超過4,700人及520宗，反應十分理想。

他又指，勞工處推行「中高齡就業計劃」，向僱主發放在職培訓津貼，鼓勵他們聘用中高齡人士。僱主在「中高齡就業計劃」下聘用每名60歲或以上合資格求職人士，可獲發每月最高5,000元在職培訓津貼，為期6個月至12個月。為進一步鼓勵僱主聘請再就業計劃參加者，僱主在「中高齡就業計劃」下聘請60歲以上再就業計劃參加者，在職培訓期已延長至12個月。