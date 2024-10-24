害公眾安全 損專業形象 多個工會齊譴責造假

【本報訊】廉署揭發有不法分子集團式偽造挖泥、電力工程等專業資格證明，建造業、機電工程行業工會及議員都感不滿，港九勞工社團更強烈譴責事件，指事件不但觸犯使用虛假文件等《刑事罪行條例》，更有機會危及公眾電力安全，從而影響業界從業員的專業形象。有議員則指當局應該審視整個法例制度，以及後續巡查工作，現時評論事件是否冰山一角言之尚早，解釋公眾疑慮是重中之重。

港九勞工社團聯會機電行業委員會表示，電業從業員需要對社會電力安全負責任，但行業上存在不同情況，部分從業員或未能取得有效工作證明，如工友的僱傭關係比較流動或是僱主不願意提供工作證明等，團體希望機電工程署能與業界就完善申請及審批制度交流，既可提供清晰明確的晉升階梯道路，又可以避免濫用甚至擾亂行之有效的制度。

議員倡檢視不尋常牌照申請 香港建造業總工會表示，工人在從事任何工種之前，都必須要接受嚴格、專業的課程訓練，並在認可機構考試合格及核實滿足從業條件，例如持有相關工作證明等之後，才能獲取專業資格證書。操作挖泥機屬於高風險工序，任何資歷造假行為都可能會導致嚴重的安全隱患，確保每一位從業員都經過合法、合規的培訓和考核，是各認可培訓機構應有的責任，亦是保證工地安全和工程品質的基礎，工會會繼續加強監督，杜絕任何形式的舞弊行為，共同維護行業的誠信與安全。

議員陳紹雄則建議機電工程署檢視不尋常牌照申請的情況，並作出相應跟進，讓有關人士知道犯法就要承擔後果，將與機電工程署商討是否有進一步行動懲治不法行為。