假工作紀錄「呃秤」 騙取專業資格認證

涉挖泥機操作電工牌 兩案共拘148人 廉政公署接獲投訴，指有人以虛假工作證明，騙取資深挖泥機操作員及電工牌照兩項專資認證。廉署本月執法，在挖泥機案拘111人，包括主腦、工程公司東主及職員、兩間勞工處認可訓練課程營辦機構的職員及建造業工人。涉案主腦經營非認可機械訓練場，提供「一條龍」速成雞精班，替無經驗者偽造文件走捷徑，涉款300萬，最早追溯至2021年。在電工牌照案拘37人，包括主腦、工程公司東主等，涉嫌向無足夠經驗者發出電工經驗工作證明，以向機電署申請「電工A牌」，最早追溯至2018年，涉款60萬元。兩個行動共拘148人，未有被捕者在過往工作曾導致工業意外。勞工處已撤銷100張涉案挖掘機操作員證書；機電署按《電力條例》取消相關電工的註冊牌照。

在代號「火箭炮」行動中，廉署根據調查，得悉一名挖泥機操作員，在深井經營非認可機械訓練場，以「包考試成功、取得勞工處認可專業證書」作招徠，收取約2.2萬元學費招收大批無經驗人士參加挖泥機操作課程。其後透過5間工程公司的東主或職員，向學員收取約500至1,000元，以提供偽造的3年工作經驗證明，供其報考由勞工處認可訓練機構舉辦的兩日短期課程，並串通兩間訓練機構職員，向無實質經驗的學員發出相關證書。

東主貪污收錢 辦課程助註冊 案中91男20女共111人（22至69歲）被捕，包括主腦、其助手、涉案工程公司、培訓機構的東主或職員，以及100名工人，初步相信被捕工人使用的偽造工作證明，全部俱由上述5間工程公司開出。廉署將繼續調查有關認可訓練機構簽發證書時，是否有涉及其他非法行為。

在代號「烽火台」行動中，廉署揭發有電力工程公司東主以貪污手段收取金錢，協助不符工作經驗要求的工人，向機電工程署註冊俗稱「A牌」的入門級電工牌。根據法例要求，工人需持有相關進修課程證書，並於行業測試取得合格，以及具有由機電署註冊人員或承辦商簽發的5年有關工作經驗證明。但該名公司東主疑舉辦課程，收取約兩萬元學費吸引有意入行或無足夠經驗工人參加，並向其提供偽造電工經驗工作證明文件。

100操作員32電工被撤資格 調查顯示，涉案電工註冊時使用的工作證明，逾半由該主腦的公司開出，其餘由另外4間公司簽發，部分具體列出公司曾負責的電力項目，且虛報工人參與其中，以誤導機電工程署向工人發出牌照。機電工程處經審視後，發現部分牌照早於2018年至2021年發出，涉案工人獲發牌後，部分人只作兼職或轉向其他行業工作。案中拘捕37名（30至70歲）男子，包括該名主腦、4間發出工作證明的工程公司東主及32名電工。

廉署表示，兩宗案件雖涉及不同行業，但犯案手法類似，均透過貪污手段非法獲取專業資格，對有關工業安全構成影響，雖然目前得悉涉案工人均未曾發生工業意外，但已聯絡有關部門人員檢視有問題的證書及牌照，並將檢討有關發牌及註冊程序，以強化行業專業資格的誠信風險管理，呼籲公眾及業內人士舉報貪污活動。

勞工處表示，案件的調查工作仍在進行，並宣布撤銷100張涉案挖掘機操作員證書。機電署表示在得悉案件後，隨即循《電力條例》展開調查，發現有註冊人士以不當方式獲得註冊，已按《電力條例》取消相關A級電業工程人員的註冊牌照。