被擄豬仔前年向本報求助 東方迅速追查揭營救序幕

【本報訊】轟動一時的緬甸KK園區「賣豬仔」騙案，最初不涉及香港人。然而，本報在2022年8月收到一本地女子求助，她聲稱遇網騙損失逾一萬元，惟她卻指騙徒是被困於緬甸，被迫進行詐騙的香港男子，作為受害人的她竟代騙子向本港傳媒求助。記者在半信半疑下抽絲剝繭，追查近半個月後，得到本港執法部門及入境處證實，其後聯絡到身處園區的陳先生，揭發本港首宗港人在泰國被「賣豬仔」至緬甸KK園區的案例。事件經廣泛報道後，泰國最終派軍人攻入園區解救了陳生在內多名外國人。他回港後亦接受本報專訪，揭示悲慘經歷。

這宗事件最初記者僅以為是尋常網絡騙案，而受害人Jane（化名）當初亦稱不相信陳男，不過她出於惻隱之心到北角報案，並將陳男的聯絡轉介予記者。最終她的善心挽救了陳男的生命，陳在本報刊登報道後，獲泰國軍方派員直闖園區將他救出生天，輾轉下於前年12月底，經泰國乘航機平安返港。

返港受訪 訴說毒打慘況 陳回港後休養逾兩個月後，突然聯絡記者報平安及相約作專訪。記者與他會面時，僅穿拖鞋及格仔恤衫，理平頭裝的他一臉滄桑。訪問期間，他除了講解整個解救過程如電影般驚險外，更指因有本港傳媒披露了園區的資料而令高層震怒，並揪出他為告密者，將他毒打。他向記者展示身上傷痕纍纍，包括崩了牙齒，背上及手臂都有被毒打的烙印，他形容自己有命回港實屬上天眷顧。

至於本次事件的女主角Jane，她指陳返港當晚約她見面吃飯，她起初有猶豫，但後來認為機會難得，故亦在好友陪同下出席。她談到見到陳當刻，除了感到開心之餘亦有些尷尬。而兩人涉及的虛擬貨幣騙案尚未終結，陳亦透露已退還數千元予Jane，並承諾會將全部涉及騙案的金錢退還，冀回港洗滌心靈後忘卻過去，重新生活。