東南亞詐騙園區「翻生」 10港人稱被禁錮求援

【本報訊】東南亞求職「賣豬仔」騙案一度於兩岸三地十分猖獗，其中位於緬甸的詐騙基地「KK園區」更是惡極一時，在中港台都有欺詐惡行，而本港當局接獲46名港人求助，其中43人回港。東南亞騙案曝光後，園區在國際壓力下沉寂一時，但當局今年再接獲10宗港人在東南亞國家求助個案，當局指會繼續積極跟進。

柬埔寨及緬甸於2022年8月被揭發有眾多內地、香港及台灣人被誘至當地，從事電話詐騙工作，人身自由受限，引發兩岸三地以至國際關注，本港相關部門亦介入營救。當局表示，共接獲46名港人求助，懷疑被誘騙到當地從事非法工作，所有求助人已確認安全，最終43人已回港，餘下3人毋須進一步協助及跟進。

「新花款」以赴日本工作招徠 不過，「KK園區」誘騙事件仍未絕迹，有前區議員早前在社交網站發文稱，再收到數宗港人求助，誘騙方式亦有「新花款」，以日本或其他地方作目的地的單次工作招徠，聲稱途中需要到泰國索取資料及物品，抵達泰國後便被禁錮至緬甸園區。

當局指，截至上月底，今年共接獲約10宗港人在東南亞國家求助個案，聲稱被禁錮而無法離開當地，個案已透過外交部駐港公署及中國駐當地大使館跟進，以及按當事人家屬意願提供意見和協助，又呼籲市民切勿輕易相信網上招聘廣告或留言。