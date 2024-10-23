年宵攤位競投靜 預示新春冷清清

一年將盡，又是競投農曆年宵市場攤位的時候。過去炙手可熱爭崩頭的維園年宵熟食攤位，今年竟然只以稍高於底價、較去年下跌近兩成的價格成交。成功投得攤位的商戶坦言經濟不景，睇淡生意。一節見則百節知，連年宵攤位也未見搶手，今個新春市道欲振乏力，已是寫在牆上。

年宵市場攤位昨日起一連3日公開競投，全場最高成交價的維園熟食攤位，鄰近銅鑼灣港鐵站，經11口叫價，最終以18.2萬元成交，較去年的22萬元少了近兩成，創2008年以來新低。若以2017年高峰期的成交價82萬元比較，跌幅更是驚人。與此同時，另外兩個近天后港鐵站入口的熟食攤位，亦僅以底價約12萬元成交。其餘乾濕貨攤位，大部分也是以底價成交。

投得熟食攤位的商戶表示有信心不蝕本，但相信生意額會較往年低。亦有商戶認為港府搞得太多「夜繽紛」，令市民失去新鮮感，預計年宵生意也是一般。姑勿論如何，維園作為全港最大型及最旺的年宵市場，競投情況也如此淡靜，商戶開價如此消極，已可預料來年新春消費市道難有起色。不難估計，港人連辦年貨也會北上，香港未來生意更加難做。

都說商人都是鼻子最靈敏的動物，但見市面商店都在減價促銷，要錢不要貨，已知經濟環境實在欠佳。可以看見，商家由期待暑假旺季兼奧運熱潮有助銷情好轉，到轉而祈求中秋節人們踏出家門消費，再到藉十一喜慶氣氛刺激零售及餐飲業，結果無一不是願望落空，失望而回。從零售業銷貨數字可見，香港大半年下來的數字跌跌不休，銷情極之慘淡。剛過去的十一，在多家大型食肆提供折扣優惠搶客之下，飲食業生意的確有所反彈，惟猶如回光返照，現已無以為繼。商界打定輸數，另一傳統消費旺季——聖誕節也不敢寄以厚望，新春又逢年關難過，試問怎麼可能令人樂觀？

本港消費市道淡靜，與之情況相反卻是港人趨之若鶩的深圳。每逢周末或假日，過關人龍例必打蛇餅，深圳商場例必人頭湧湧。僅今個重陽節3日假期，入境處已錄得逾百萬港人人次經各陸路口岸北上，反映北上熱潮非但未有減退，反而熱火朝天。更有甚者，商界的死氣沉沉已蔓延至戲院業，最近有議員震驚於本港戲院「拍烏蠅」，竟然可以「包場」睇戲。反觀北上深圳睇戲漸成潮流。深圳戲院的票價僅是香港三分之一，同一套戲，兩地價錢大不同，消費者當然懂得選擇。

令人失望的是，《施政報告》對於如何「搞旺個市」幾近沒有着墨，只知高談闊論熊貓旅遊、賽馬旅遊、低空經濟、吸中東客等。小商戶只覺不切實際，被要求在車廂增加阿拉伯語的的士司機更斥之為「嘥氣」。港府所謂推動經濟轉型，結果卻是如此離地。其實，市道轉差不僅商界難捱，港府收入也會大減，賣地不再吃香不用說，商界盈利減少也會令港府稅收減少，簡直就是一損俱損。現在連港官也鮮提夜繽紛和盛事經濟了，商界只能自求多福，自我執生尋找出路。