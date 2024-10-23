龍七公：韓阻俄朝結盟 算盤打得長遠

俄烏戰事開打逾兩年半，各方精疲力竭下，戰場近日忽傳新消息，南韓情報部門指北韓派遣約1.2萬名士兵到俄羅斯，為其助拳。幾天後，烏克蘭更發放了聲稱是北韓軍人在俄排隊取俄軍服的照片，更圈出其中一人是北韓領導人金正恩身邊的「近衞」。事件中，南韓一直表現緊張，讓人頗覺奇怪，直到近日南韓召見俄羅斯外交人員才露了底，他們怕的是北韓與俄羅斯成為戰爭拍檔。

北韓派兵參與俄烏戰事的消息，是南韓國家情報院披露的，剛傳出便被莫斯科及平壤分別否認。但烏克蘭一直緊咬事件不放，日前更發放一張照片，指部分北韓軍人已抵達俄羅斯，將為俄羅斯對戰烏克蘭。

奇怪的是，北約至今還持保留態度，指沒有證據顯示有北韓軍事人員在俄烏戰場。美國也指無法證實消息，白宮需向盟友索取更多資訊；美國國防部長奧斯汀承認，無法證實上述北韓可能派遣軍隊到俄羅斯的報道。這邊廂剛講完，那邊廂他已飛到烏克蘭，據指，奧斯汀此行是撫慰之旅，在美國大選前讓烏克蘭及相關勢力安心。

南韓在事件中的表現極耐人尋味，從頭到尾都十分高調。繼爆料及公開反對後，該國外交部官員又於周一召見俄羅斯駐南韓大使，抗議北韓派兵俄羅斯。俄大使沒有回應是否有北韓兵在俄羅斯，僅稱俄朝間的合作符合國際法，不會損害南韓的安全利益。俄指，北韓是俄羅斯的近鄰與合作夥伴，雙方全面發展雙邊關係是雙方的主權權利，任何國家都不應擔心。

反俄勢力對於北韓被指助力俄羅斯，當然是恨不得殲之而後快，儼然忘記了烏克蘭戰場上也曾被發現有美歐僱傭兵。縱使僱傭兵與所謂「北韓士兵」背景不同，但今年3月俄羅斯公布，兩年戰爭中，共發現13,387名外國僱傭兵為烏作戰，當中波蘭派出的僱傭兵最多，派出2,960人，戰死者便有1,497人。其次是美國僱傭兵有1,113人，陣亡數為491人。格魯吉亞僱傭兵以1,042人排第3，付出561人陣亡代價。排第4的加拿大僱傭兵有1,005人，491人戰死沙場。英國、羅馬尼亞、克羅地亞及法國的僱傭兵人數則緊隨其後。

內地媒體指，今年中，外國僱傭兵在烏克蘭戰場的蹤影大減，原因有二：一是戰死了，二是撤出了戰場。烏克蘭對上述指控照樣一概否認，但俄羅斯盟友、白羅斯卻在戰場上擒獲33名僱傭兵戰俘。

兩強聯手 噩夢開始 俄烏戰事自打響的一刻開始，便是北約與俄羅斯的較量，過去兩年多，雙方陣營都被批評有代理人參戰，今次輪到俄羅斯，便連遠在亞洲的南韓亦聲嘶力竭反對。說到底，南韓在乎的根本不是烏克蘭，而是擔心俄羅斯與北韓的命運結盟，一旦俄朝聯手，他日會否烏克蘭戰爭打完了，俄羅斯抽出手來成為北韓最有力的支援呢？若是，南韓的噩夢真是才剛開始！