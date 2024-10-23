笑看天下：俄烏戰事又添凶危

俄烏戰事又點起另一火頭，北韓被揭已向俄羅斯派出地面部隊，準備部署到烏克蘭戰場參戰。烏克蘭總統澤連斯基日前指北韓的出兵，意味實際上再多一個國家加入烏克蘭戰爭，敦促夥伴國家作出強烈回應。北韓派兵援俄攻烏，起初仍然說是並無實證。然而，俄羅斯駐南韓大使館卻發聲明指，俄朝之間的合作在國際法框架內，並無否認其事。而平壤方面，則駁斥派兵援俄的消息。

澤連斯基梗係緊張，因為單單應付俄羅斯，畢竟已處處見下風，如今仲要有北韓派兵介入，仲得了！北韓去年已被指為俄羅斯提供彈藥和武器，倘更進一步派兵援俄，澤連斯基唔驚到鼻哥窿冇肉就呃人，佢疾呼夥伴國家作出強烈反應，再次發揮其最擅長的「大喊十」本色。嘻嘻！又有效喎！美國國防部長奧斯汀周一突然訪問烏克蘭首都基輔，在與澤連斯基會談時宣布，美國將來向烏克蘭提供4億美元嘅新軍事援助，呢筆資金將用於向烏克蘭提供彈藥、軍事裝備以及武器。美國自己窮到燶，自己艦艇要維修都有財政困難，仍榨汁咁提供4億美元軍事援助烏軍，算係咁喇！

澤連斯基剛大言炎炎提出「勝利計劃」，此刻不得不略改口風，佢話如果世界現在保持沉默，而烏軍必須在前線繼續與北韓士兵交戰，就像烏軍必須防禦伊朗的見證者無人機攻擊，肯定不會給世界上任何人帶來好處，只會延長戰爭。比喻不倫不類，廢噏無謂。北韓若真介入俄烏之戰，整個朝鮮半島將陷入兵凶戰危，因牽涉中俄兩大國。不要忘記，中朝有《中朝友好合作互助條約》，而北韓今年6月才與俄簽署《全面戰略夥伴關係條約》，中朝俄鐵三角形成，北韓有事，中俄能置之度外嗎？