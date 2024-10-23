冰鑑春秋：看懂台灣政治的第一課

為了避免民進黨任意操縱釋憲結果，藍委翁曉玲提修《憲法訴訟法》拉高釋憲門檻，而就在朝野激烈攻防之際，時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣基進、台灣綠黨及社會民主黨等5小黨集結，強烈譴責藍白意圖修法聯手癱瘓憲法法庭的「野蠻行為」，並呼籲立院盡速展開大法官被提名人的人事同意權實質審查。

表面上看來，這似乎是3大黨之外的第四力量，看不過去藍綠白惡鬥，所發出的不平之鳴，但只要對這些小黨的背景稍有概念，就一目了然，所謂的5小黨根本不是甚麼第四力量，實際上全部是民進黨培養的側翼，只是在幫忙綠營助攻罷了。

過去在台灣音響界有一種怪現象，那就是一條街上有4、5家音響店，表面上名號各異，主推產品也各有不同，但等你去詢價比價，就會發現他們不約而同都會推薦同一特定產品，其他產品不是價格奇貴就是沒貨！這其中的關鍵就是，其實這些音響店根本都是同一個老闆開的，自然都會促銷當期的主力商品，達到快速去貨的目的。

民進黨的手法就跟賣音響的一模一樣，早在還未奪取政權時，就成立各種社團與政黨，為的就是一旦有需要，便可集結挺身而出，製造眾口鑠金的效果，讓不知就裏的人以為這代表社會「公意」！

所以每次朝野政爭之時，便可看見一大堆所謂民間社團或政黨，忽然聚集站在民進黨的立場發聲；只要稍微了解一下成員背景，便會發現這些團體的成員彼此嚴重「交叉持股」，來來去去就是同樣的一批人，只是用各式的名稱包裝罷了。這些團體慣用的策略，就是對民進黨高舉輕放，對非民進黨往死裏打！在台灣若連這些側翼也分辨不出，那就永遠無法看懂台灣政治的真正門道。