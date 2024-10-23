橫眉冷看：這個情報機構太差勁

近日有個消息吵得沸沸揚揚，據南韓情報機構透露，北韓已派出1,500人的先頭部隊，支援俄羅斯對烏克蘭的戰爭。南韓外交部隨即煞有介事，會見俄羅斯駐南韓大使，要求北韓軍隊馬上撤出俄國。此事擾攘幾天之後，北韓常駐聯合國代表終於開腔，指平壤派兵援俄，乃毫無根據的謠言。

南韓情報機構的往績素來差劣，經常鬧出笑話。2018年6月，外界盛傳北韓領導人金正恩的專列已到達北京，與中國國家主席習近平見面及舉行會談。初時，南韓政府跳出來否認其事，說根據情報所得，金正恩並無訪華行程，他們為怕外界不相信，還編造出理由，說北韓基於安全理由，不會讓最高領導人乘坐長途火車。豈料，首爾的情報機構話音剛落，隔兩天，北韓便發布朝中兩國領導人會面的照片，更特別指出，金正恩一行是乘專列訪華的。

首爾花費巨額公帑成立的情報機構，大抵更近於一件擺設品，中看不中用，他們提供的消息，你固然可以聽一聽作個參考，但可別太認真看待。北韓直接派兵到俄烏戰場，現階段是不會的，即使有，北韓士兵也只會是個人名義，以僱傭軍的形式參與，絕不會大張旗鼓。

外界經常指出，中國解放軍超過40年沒有投入戰場，如今未知真正的實力如何，但相對之下，北韓軍隊更有60多年沒打過仗，自從朝鮮戰爭結束後，整支部隊就再無實戰經驗。如今趁俄烏戰爭打得火熱，金正恩鼓勵部分軍人前去參與，借此吸收經驗，平情而論，這個可能性不能完全抹殺。

然而，俄羅斯畢竟是軍事大國，俄羅斯總統普京也很重視面子，除非到了最必要的關頭，否則莫斯科不會輕易答應，讓北韓軍隊大舉來援的。